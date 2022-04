Gestiegene Preise: Bis zu 2500 Euro Mehrkosten pro Haushalt

Laut dem italienischen Statistikinstitut Istat hat die Inflation im März 6,5 Prozent betragen. Vor allem die Energiekosten sind um 45,9 Prozent angestiegen.Die hohen Energiekosten sind mittlerweile auch ein großes Problem für die Unternehmen: Immer mehr Betriebe in Italien und in Südtirol müssen aufgrund der hohen Strompreise ihre Produktion drosseln Aber nicht nur die Energiekosten sind drastisch angestiegen - auch die Preise für Lebensmittel (plus 8 Prozent).Dies alles zusammen bedeutet für eine Familie deutliche Mehrkosten: Die Verbraucherorganisation Codacons schätzt die Mehrbelastung für eine „typische Familie“ in Italien auf 1997 Euro pro Jahr.Die gesamtstaatliche Verbraucherschutzorganisation rechnet hingegen sogar mit Mehrkosten pro Familie von 2577 Euro im Jahr.Laut Istat-Daten war Catania im März mit einer Inflation von 8,1 Prozent an der Spitze der Hauptstädte, gefolgt von Bozen (7,8 Prozent) und Messina (7,7 Prozent).