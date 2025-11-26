In Südtirol ist es bereits einige Jahre her, dass sich eine Institution systematisch um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung gekümmert hat. Ziel war es, Unternehmen zu sensibilisieren und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie durch gezielte Maßnahmen die Gesundheit ihrer Belegschaft stärken können – zum Nutzen beider Seiten. <BR \/><BR \/>2006 wurde auf Initiative des damaligen Gesundheitslandesrates Richard Theiner die Stiftung Vital gegründet. Unter seiner Nachfolgerin Martha Stocker wurde sie 2014 jedoch wieder aufgelöst – mit dem Argument, der Markt biete mittlerweile genügend private Anbieter. Seither liegt es wieder an den Unternehmen selbst, aktiv zu werden.<BR \/><BR \/>Wie offen sie dem Thema gegenüberstehen, hängt stark von der Unternehmenskultur ab. Doch klar ist: Wer heute kein Interesse an den Bedürfnissen seiner Mitarbeitenden zeigt, wird es zunehmend schwer haben, qualifiziertes Personal zu finden.<BR \/><BR \/><i>Sie sind mit Ihrer derzeitigen Stelle nicht vollständig zufrieden? Diese Information behandeln wir vertraulich. <b> <a href="https:\/\/www.dolomitenmarkt.it\/jobs\/diskrete-jobsuche?mtm_campaign=DM_dmdiskretejobsuche_stol_artikel__diskretejobsuche_storyline_gesundema&mtm_kwd=diskretejobsuche_storyline_gesundeMA&mtm_source=Stol&mtm_medium=Artikel&mtm_cid=32&mtm_group=DolomitenMarkt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Registrieren Sie sich kostenlos und unverbindlich für die diskrete Jobsuche.<\/a><\/b> Nach Vervollständigung des Profils können Sie sich zurücklehnen und abwarten – interessierte Arbeitgeber haben dann die Möglichkeit mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Im diskreten Modus entscheiden ausschließlich Sie, ob und wann Sie Ihre Identität offenlegen.<\/i><h3>\r\nWorum geht’s?<\/h3>Betriebliche Gesundheitsförderung – kurz BGF – ist längst ein fester Begriff im deutschsprachigen Raum. Es existiert sogar ein europäisches Netzwerk, das sich mit der Integration von Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz befasst.<BR \/><BR \/>Kern der BGF ist die Partizipation: Mitarbeitende sollen aktiv in Projekte einbezogen werden, denn sie wissen am besten, welche Maßnahmen wirklich hilfreich sind. Ebenso wichtig ist ein klares Konzept – von der Analyse der Ausgangssituation über die Festlegung von Zielen bis zur abschließenden Auswertung. Nur so lässt sich Gesundheit nachhaltig in der Unternehmenskultur verankern. Professionelle Anbieter unterstützen bei Planung und Umsetzung.<h3>\r\nVon der Planung bis zur Auswertung<\/h3><b>Eine erfolgreiche BGF verläuft in mehreren Phasen – meist in drei Schritten:<\/b><BR \/><BR \/>Planung: Erfassung der Ist-Situation, Festlegung von Zielen, Strategien und Maßnahmen, Erstellung von Zeit- und Kostenplänen. Das Konzept muss individuell auf das Unternehmen zugeschnitten sein – und von der Geschäftsführung mitgetragen werden.<BR \/><BR \/>Durchführung: Umsetzung der geplanten Maßnahmen – der zeitintensivste, aber zentrale Teil des Prozesses.<BR \/><BR \/>Überprüfung: Sammlung von Feedbacks und Daten, Analyse der Ergebnisse und Bewertung, ob die Ziele erreicht wurden.<BR \/><BR \/>Ergeben sich neue Herausforderungen oder bleiben Erfolge aus, folgt gegebenenfalls eine vierte Phase: die Anpassung der Strategie.<h3>\r\nWelche Maßnahmen gibt es?<\/h3>Grundsätzlich unterscheidet man zwischen verhaltensorientierten und verhältnisorientierten Maßnahmen.<BR \/><BR \/>Verhaltensorientierte Maßnahmen zielen auf das individuelle Verhalten und Wohlbefinden der Mitarbeitenden ab. Dazu gehören:<BR \/><BR \/>Kurse für Entspannungstechniken oder Stressbewältigung<BR \/><BR \/>Seminare zu gesunder Ernährung oder Kochworkshops<BR \/><BR \/>Freiwillige Gesundheitschecks<BR \/><BR \/>Sportangebote wie Lauf- oder Volleyballgruppen<BR \/><BR \/>Vorträge zu Zeit- oder Konfliktmanagement<BR \/><BR \/><b>Verhältnisorientierte Maßnahmen betreffen hingegen die Rahmenbedingungen im Unternehmen. Beispiele sind:<\/b><BR \/><BR \/>ergonomische Arbeitsplatzgestaltung<BR \/><BR \/>gesunde Mahlzeiten in der Betriebskantine<BR \/><BR \/>Ruheräume, Duschen oder Umkleiden<BR \/><BR \/>flexible Arbeitszeitmodelle<BR \/><BR \/>wertschätzende Führungskultur<BR \/><BR \/>das Recht auf Unerreichbarkeit – ein Aspekt, der in Zeiten permanenter digitaler Verfügbarkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt.<h3>\r\nWer profitiert?<\/h3>Laut dem Europäischen Netzwerk Betriebliche Gesundheitsförderung sind die positiven Effekte für Mitarbeitende und Führungskräfte wissenschaftlich gut belegt: weniger Stress, mehr Motivation, höhere Zufriedenheit. Der direkte ökonomische Nutzen für Unternehmen ist zwar schwer messbar – doch Studien zeigen, dass sich Investitionen in die Gesundheitsförderung vielfach auszahlen.