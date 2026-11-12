Die Auszeichnung wurde ihm vor kurzem von einer HGV-Delegation persönlich in Los Angeles überreicht. Mit dieser Auszeichnung ehrt der HGV Persönlichkeiten, welche sich in ihrem beruflichen Leben für Südtirol verdient gemacht haben bzw. als Botschafter Südtirols gewirkt haben. <BR \/><BR \/>Der Landesausschuss des HGV hat sich einstimmig für Giorgio Moroder als Träger des HGV-Sterns 2026 ausgesprochen, da er trotz seiner großen internationalen Karriere die Verbindung zu Gröden und zu Südtirol immer aufrechterhielt. Davon konnte sich die Delegation des HGV bestehend aus Präsident Klaus Berger, den Vizepräsidenten Judith Rainer und Hansi Pichler sowie Bezirksobmann Daniel Stuflesser aus St. Ulrich überzeugen, welche den HGV-Stern persönlich in Los Angeles überreicht hatten. Dabei haben sie Moroder für sein außerordentliches Lebenswerk aber auch für seine Verbindung zu Gröden und zu Südtirol gedankt. „Die Anerkennung aus seiner Heimat hat Giorgio Moroder sehr gefreut. Damit ehrt der HGV eine Persönlichkeit, die über viele Jahrzehnte Musikgeschichte geschrieben hat“, sagt HGV-Präsident Klaus Berger.<BR \/><BR \/><BR \/>Giorgio Moroder stammt aus Urtijëi\/St. Ulrich, spricht Ladinisch und hat seinem Heimatort unter anderem seine Platin-Schallplatte für Flashdance überlassen. Auch musikalisch gibt es Südtirol-Bezüge: Er hat die Musik für die weihnachtliche Lichtshow OOPS in der Brixner Hofburg sowie das hier sehr bekannte „Vater Unser“ komponiert. Er gehört zu den international bedeutendsten Musikproduzenten und Komponisten und gilt als einer der entscheidenden Wegbereiter der elektronischen Pop- und Discomusik. Seine musikalischen Anfänge liegen in Südtirol. Er brachte sich das Gitarrenspiel selbst bei und trat als junger Musiker unter anderem in Bars und Hotels auf. Mit 19 Jahren verließ er Südtirol, ging zunächst in die Schweiz, nach Berlin und später nach München.<BR \/><BR \/>Der internationale Durchbruch begann Ende der 1960er Jahre mit seinem eigenen Hit „Looky Looky“. Entscheidend wurde anschließend seine Arbeit als Produzent und Komponist. In München gründete er das legendäre Musicland Studio, in dem später internationale Größen ein- und ausgingen.<BR \/><BR \/>Seine Zusammenarbeit mit Donna Summer machte ihn in den 1970er-Jahren weltberühmt. „Love to Love You Baby“ (1975) und insbesondere „I Feel Love“ (1977) veränderten mit ihrem konsequent elektronischen Sound die Popmusik. Sein Einfluss reicht jedoch weit über Disco hinaus: Der Klang von „I Feel Love“ gilt als wichtiger Vorläufer von House, Techno und moderner elektronischer Dance Music.<BR \/><BR \/>Moroder wurde dadurch zu einem der gefragtesten Filmkomponisten Hollywoods. Für Midnight Express erhielt er seinen ersten Oscar, für „Flashdance… What a Feeling“ den zweiten und für „Take My Breath Away“ aus Top Gun den dritten. Zu den weiteren Klassikern seines Schaffens zählen „Call Me“ von Blondie für American Gigolo sowie „The NeverEnding Story“. Für sein Lebenswerk erhielt Moroder 2024 den renommierten Filmpreis „Davide di Donatello alla carriera“. Der Soundtrack zum Film „Flashdance“ war wohl Giorgio Moroders größter Erfolg. Ein Symbol dieses Erfolges hat der Filmmusiker, Komponist und Pionier der Discomusik dem Museum Gherdëina in seinem Geburtsort St. Ulrich übergeben.<BR \/><BR \/>Bemerkenswert ist, wie stark Moroders Werk mehrere Generationen verbindet. 2013 holten ihn Daft Punk für „Giorgio by Moroder“ auf ihr Album Random Access Memories und würdigten damit seinen enormen Einfluss auf die elektronische Musik. 2015 veröffentlichte er nach rund 30 Jahren wieder ein Soloalbum und trat auch als DJ vor einem jungen internationalen Publikum auf.<BR \/><BR \/>Giorgio Moroder betonte bei der Überreichung des HGV-Sterns in Los Angeles, dass Südtirol und Gröden ihm weiterhin sehr viel bedeuten und dankte dem HGV für die Würdigung seiner internationalen Karriere. Der HGV-Stern 2026 wird in den nächsten Jahren seinen Platz inmitten der vielen Oscars und anderen Auszeichnungen haben, sagte Moroder schmunzelnd der HGV-Delegation.