Die Forderungssumme beträgt allein in Österreich 37 Milliarden Euro, berichtete Gläubigerschützer Gerhard Weinhofer der APA. Davon seien vorläufig 11,8 Milliarden Euro gerichtlich anerkannt. Mehr als 3.000 Gläubiger versuchen ihr Geld zurückzubekommen. Zuerst hatte der ORF darüber berichtet.<BR \/><BR \/>Der Zusammenbruch des Signa-Imperiums von Firmengründer René Benko gipfelte nach Angaben der Creditreform in 138 Insolvenzen in Österreich, 177 Pleiten in Deutschland, 70 in Luxemburg, 7 in der Schweiz und ein paar weiteren in Italien und Lichtenstein.<BR \/><BR \/>Die Verwertung der verbliebenen Vermögenswerte und Immobilien der Signa-Firmen laufe gut und es gebe viele Interessenten, sagt Creditreform-Geschäftsführer Weinhofer. Wie berichtet, werde zudem versucht, sich mit ehemaligen Vorständen, Beiräten und Aufsichtsräten in der Frage der persönlichen Haftung außergerichtlich zu einigen.<BR \/><BR \/>Die Gläubiger der Signa werden wohl nur einen Bruchteil ihres Geldes zurückerhalten. Wie hoch die Quote letztlich ausfallen wird, lässt sich noch nicht sagen. Die Aufarbeitung der Pleiten werde „mindestens noch 10 Jahre“ dauern, so Weinhofer.