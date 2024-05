Gläubiger stimmen für Sanierungsplan von Galeria

Kern des Plans ist, dass von 92 Filialen 76 übrig bleiben – trotzdem verlieren rund 1400 Beschäftigte ihre Arbeit.Der neue Eigentümer Bernd Beetz erklärte: „Ich muss einen besseren Job machen als meine Vorgänger.“ Er kündigte an, Kunden ein besseres Einkaufserlebnis bieten und eine neue Mentalität in der Belegschaft etablieren zu wollen. „Wir haben die Kompetenz, aber auch den Kampfgeist“, so Beetz.Formell steht das Insolvenzverfahren damit vor dem Abschluss. Das zuständige Amtsgericht Essen hat den Plan ebenfalls bestätigt. Nach Ende der Beschwerdefrist kann es das Verfahren in den kommenden Wochen aufheben. Dann ist der Weg endgültig frei für die Sanierung des Handelsriesen und die Übernahme durch die neuen Eigentümer: Dabei handelt es sich um die US-Investmentgesellschaft NRDC und die Beteiligungsfirma von Beetz.