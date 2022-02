Gleichstellung in Führungsgremien? Das könnte noch dauern

Die meisten Frauen in Aufsichtsräten befinden sich in Frankreich (43 Prozent), Norwegen (42 Prozent) und Italien (37 Prozent) – allesamt Länder mit hohen Quotenregelungen. Österreich liegt im globalen Vergleich mit 28 Prozent Frauenanteil nur im Mittelfeld. Seit Anfang 2018 gilt auch in Österreich für Neubestellungen von Aufsichtsräten bei börsennotierten oder großen Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine verpflichtende Geschlechterquote von 30 Prozent.„Ohne Quote gibt es keine Veränderung. Mehr Frauen im Aufsichtsrat führen zwar nicht automatisch zu mehr Frauen in den anderen Top-Führungspositionen im Unternehmen. Dennoch können Aufsichtsräte den Rekrutierungsprozess von Vorstandspositionen beeinflussen“, meinte Gundi Wentner, Partnerin bei Deloitte Österreich, in der Aussendung zu den Studienergebnissen.In der Studie sticht zudem der große Unterschied zwischen Männern und Frauen bei der Verweildauer in Aufsichtsräten hervor. Während in Österreich Frauen durchschnittlich 4,9 Jahre eine solche Funktion bekleiden, besetzen Männer die Positionen für 7,8 Jahre.Bessere Kinderbetreuungsangebote, zeitlich und örtlich flexible Arbeitsmodelle sowie weibliche Vorbilder stellen laut Wentner wichtige Maßnahmen für mehr Gleichstellung dar.Die Studie beruht auf der Befragung von mehr als 176.000 aktiven Aufsichtsräten und Vorständen aus 51 Ländern und der zusätzlichen Analyse von Daten zur Geschlechterdiversität in Führungsebenen aus 21 Ländern.

apa