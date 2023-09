Glyphosat-Zulassung: Wie geht es weiter?

Finale Abstimmung am 13. Oktober

„Vorerntebehandlungen sollen verboten werden“

„ Im Getreideanbau war der Einsatz von Glyphosat lange eine gängige, aber doch bedenkliche Praxis. ” — Herbert Dorfmann, EU-Parlamentarier

Über keinen anderen Wirkstoff wird seit Jahren so heftig gestritten wie über Glyphosat. „Von manchen wird die Debatte darum gar zur Mutter aller Schlachten ausgerufen“, so Dorfmann zu STOL. Fest steht: Glyphosat ist eins der wichtigsten Hilfsmittel in der konventionellen Landwirtschaft. Das Herbizid blockiert die Produktion bestimmter Aminosäuren in einer Pflanze. Dadurch wird die Photosynthese verhindert und die Pflanze stirbt ab. Während alternative Wirkstoffe nur bei bestimmten Unkrautarten wirken, tötet Glyphosat nicht nur einfache Gräser, sondern auch andere Problempflanzen. Die aktuelle Zulassung von Glyphosat ist bis 15. Dezember 2023 befristet.Was geschieht danach? Die EU-Kommission empfahl die weitere Zulassung bereits. Laut dem jetzt veröffentlichten Vorschlag dürfte das Mittel für weitere zehn Jahre in der EU zum Einsatz kommen. Ihre Empfehlung fußt auf einem wissenschaftlichen Bericht der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA), indem eine Wiederzulassung als unbedenklich eingestuft wurde. „Bei der Risikobewertung der Auswirkungen von Glyphosat auf die Gesundheit von Menschen und Tieren sowie auf die Umwelt wurden keine kritischen Problembereiche festgestellt“, so Herbert Dorfmann. Nächste Woche könnte es im EU-Parlament noch eine Debatte dazu geben, möglicherweise einige man sich auch auf eine Resolution. Doch sei dies nicht entscheidend. „Wir nehmen im Verfahren um die Neuzulassung keine institutionelle Rolle ein“, betont er. Am 13. Oktober soll die finale Abstimmung im Ständigen Ausschuss für Tiere, Pflanzen, Lebens- und Futtermittel (SCoPAFF) erfolgen. „Das letzte Wort haben also die Mitgliedsstaaten.“Dorfmann rechnet eher schon damit, dass der Wirkstoff weiter zugelassen wird. „Die Neuzulassung von Wirkstoffen gehört zum täglichen Geschäft, in der Regel wird dabei auf die Expertise der Wissenschaft, im konkreten Fall der EFSA, vertraut.“ Das sei auch gut und richtig so, selbst wenn er kein erklärter Freund von Glyphosat sei, müsse man sagen, dass es derzeit keine gleichwertige Alternative am Markt gebe. „Viele der Wirkstoffe, die einst als Glyphosat-Alternativen gehandelt wurden, sind mittlerweile wieder vom Markt genommen worden.“Positiv bewertet er, dass man den Einsatz von Glyphosat mit der Neuzulassung klarer eingrenzen möchte: So sei etwa geplant, Vorerntebehandlungen mit Glyphosat zu verbieten. „Im Getreideanbau war dies lange eine gängige, aber doch bedenkliche Praxis. Bedenklich deshalb, weil durch den Einsatz vor der Ernte ein konkretes Risiko besteht, dass das Herbizid in die Lebensmittelkette gelangt. Das gilt es zu unterbinden.“