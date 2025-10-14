In der Zeit legte der Goldpreis um mehr als 400 Dollar oder rund elf Prozent zu. Seit Ende 2024 verteuerte sich Gold inzwischen um fast 60 Prozent. Damit steuert das Edelmetall auf das stärkste Jahresplus seit 1979 zu - damals war der Preis für eine Unze Gold knapp 127 Prozent gestiegen.<BR \/><BR \/>Neben Gold sind auch andere Edelmetalle zurzeit stark gefragt. So erreichte Silber in der Nacht auf Dienstag ebenfalls ein Rekordhoch. Der Preis für eine Unze zog um bis zu 2,2 Prozent auf 53,54 Dollar an. Das Jahresplus liegt beim Silber mit 85 Prozent sogar noch über dem Anstieg beim Gold.