Goldpreis auf Höhenflug

An der Börse in London wurde eine Unze am Mittwochvormittag zum Preis von 1.800,86 Dollar (1.595,09 Euro) gehandelt. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus gilt Gold als sichere Anlage in Krisenzeiten.Bereits im Mai hatte der Preis für Gold wegen der Coronapandemie den höchsten Stand seit Oktober 2012 erreicht. 2011 war der Goldpreis erstmals über die 1.800-Dollar-Marke gestiegen.

apa