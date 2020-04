Goldpreis steigt auf Rekordhoch

Am Goldmarkt geht der Höhenflug der Preise weiter. Am Donnerstag erreichte die Notierung in Euro gerechnet ein Rekordhoch bei 1597,34 Euro je Feinunze (31,1 Gramm). An den internationalen Finanzmärkten wird das Edelmetall allerdings in der Regel in US-Dollar gehandelt. Aber auch in Dollar gerechnet ging es mit dem Preis im Mittagshandel an der Börse in London deutlich aufwärts.