Das neue Zusatzprogramm enthalte Verknüpfungen zu juristischer Software sowie KI-Agenten, die spezialisierte Aufgaben ohne größere menschliche Aufsicht übernehmen könnten. Google stellte zudem Werkzeuge für den Finanzsektor vor.<BR \/><BR \/>Der Markt für KI-Anwendungen im Rechtswesen ist hart umkämpft. Konkurrenten wie Anthropic bauten ihre Angebote für Unternehmen zuletzt ebenfalls aus. Der Reuters-Mutterkonzern Thomson Reuters brachte am Montag ein eigenes Sprachmodell namens „Thomson 1.0“ auf den Markt. Google erklärte, seine Plattform werde direkt mit Systemen von Thomson Reuters, dem KI-Entwickler Harvey und dem Datenanalyse-Unternehmen LexisNexis verbunden.