Bei KI setzen viele auf ChatGPT oder Claude, bei Cloud-Diensten auf Microsoft, Amazon, Google oder Dropbox. Eine aktuelle Studie der Universität Bonn und des Vodafone Institute zeigt: Zwischen 2010 und 2023 ist Europas Abhängigkeit von ausländischen Digitaltechnologien sogar weiter gestiegen.<BR \/><BR \/>Für den Wirtschaftsverband hds ist das ein deutliches Warnsignal. „Wir nutzen täglich Technologien, Plattformen und Dienstleistungen, deren Spielregeln weitgehend außerhalb Europas festgelegt werden. Das betrifft nicht nur unsere Privatsphäre, sondern vor allem auch unsere Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe. Wer digital abhängig ist, ist auch wirtschaftlich abhängig“, warnt hds-Präsident Philipp Moser.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77104291_quote" \/><BR \/><BR \/>Besonders deutlich werde diese Abhängigkeit beim bargeldlosen Bezahlen. „Wir bezahlen in unseren Geschäften selbstverständlich mit Karte, häufig über Zahlungsdienstleister wie Nexi. Vielen ist dabei gar nicht bewusst, dass zahlreiche dieser Zahlungen über die amerikanischen Kartensysteme Visa und Mastercard abgewickelt werden. Selbst wenn wir in Euro bezahlen, sind wir vielfach auf außereuropäische Zahlungsinfrastrukturen angewiesen“, erklärt Moser.<BR \/><BR \/>Zwar gebe es mit PagoBANCOMAT auch ein italienisches Kartensystem, doch vor allem im internationalen Zahlungsverkehr spielten Visa und Mastercard eine zentrale Rolle.<BR \/><BR \/>Genau deshalb brauche Europa eigene, leistungsfähige Alternativen. Ein konkreter Schritt sei der geplante digitale Euro. Dieser könnte den europäischen Zahlungsverkehr unabhängiger von internationalen Anbietern machen, den Wettbewerb stärken und langfristig auch die Kosten für Unternehmen senken. „Der digitale Euro ist keine Spielerei, sondern eine Frage unserer wirtschaftlichen Souveränität. Wichtig ist aber: Er soll das Bargeld ausdrücklich nicht ersetzen, sondern ergänzen. Die Menschen müssen selbst entscheiden können, wie sie bezahlen“, unterstreicht Moser.<BR \/><BR \/>Der hds fordert deshalb mehr Investitionen in europäische Technologien und digitale Infrastrukturen, die gezielte Förderung europäischer Anbieter sowie bessere Rahmenbedingungen für Innovationen. „Es geht nicht darum, Apple, Google, Microsoft oder andere internationale Unternehmen aus Europa zu verdrängen. Es geht darum, echte Alternativen zu schaffen, Abhängigkeiten zu verringern und unsere eigene Handlungsfähigkeit zu stärken“, so Moser.<BR \/><BR \/>Sein Appell: „Europa darf nicht länger nur digitaler Kunde anderer Wirtschaftsmächte sein. Wir müssen vom Nutzer zum Entwickler, vom Abhängigen zum Gestalter werden. Denn wer die digitale Infrastruktur kontrolliert, bestimmt zunehmend auch die wirtschaftlichen Spielregeln.“