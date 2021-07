„Gratta e Vinci“ und Co: Muss ich Gewinne aus Rubbellosen versteuern?

Rubbellose erfreuen sich großer Beliebtheit. Viele spielen und rubbeln auch in Südtirol wie verrückt. Doch was ist, wenn man gewinnt? Sind die Gewinne aus Rubbellosen steuerbefreit oder zählen auch diese zum versteuerbaren Einkommen? Und sind auch Gewinne im Ausland in Italien zu versteuern?