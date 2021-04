Griechen dürfen wieder shoppen - Nur mit Terminvereinbarung

Von Montag an dürfen Geschäfte in weiten Teilen Griechenlands nach wochenlangem Lockdown wieder öffnen. Ausgenommen sind wegen hoher Corona-Zahlen die nordgriechischen Städte Thessaloniki und Kozani sowie die Stadt Patras auf der Halbinsel Peloponnes. Der Gang ins Geschäft mit etlichen Auflagen verbunden, wie griechische Medien am Montag berichteten.