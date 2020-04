Griechische Hoteliers schicken Notruf aus

Die Umsatzverluste werden von der Hotelkammer bis zum Jahresende auf knapp 4,5 Mrd. Euro geschätzt. 65 Prozent der Hoteliers fürchten, dass ihre Unternehmen bankrott gehen werden. 45.000 Arbeitsplätze seien bereits verloren gegangen.Dies ist das Ergebnis einer Umfrage. Das Tourismus-Forschungsinstitut der Hotelkammer Griechenlands hatte diese Anfang April durchgeführt.„Der Tourismus ist auf Null. Die Hotels senden SOS“, sagte der Präsident der Hotelkammer Griechenlands, Alexandros Vassilikos, am Montag in einer Online-Pressekonferenz.Der Staat müsse diesem für das Land wichtigsten Bereich mit Steuererleichterungen und günstigen Krediten unter die Arme greifen. Die nötige Soforthilfe bezifferte seine Kammer auf knapp 1,8 Milliarden Euro. „Den Hotels muss jetzt geholfen werden, damit sie morgen auf eigenen Beinen stehen können“, fügte Vassilikos hinzu.Das Hotelgewerbe und der Tourismus sowie die damit verbundenen Betriebe machen etwa 30 Prozent der griechischen Wirtschaft aus. Griechenlands Tourismus hatte in den vergangenen Jahren wesentlich dazu beigetragen, das die schwere Finanzkrise überwunden wurde. 2019 besuchten nach Angaben der Hotelkammer 33 Millionen Touristen Griechenland.

