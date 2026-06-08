<BR \/>Den Beginn im Bieterkampf machte Banco BPM am Wochenende. Die Bank hat mitgeteilt, mit Monte Paschi fusionieren zu wollen. Einen Wert der potenziellen Offerte für die Monte Paschi wurde nicht genannt. Es hatte lediglich geheißen, dass die fusionierte Bank auf einen gemeinsamen Börsenwert von mehr als 50 Milliarden Euro kommt. <BR \/><BR \/>Am Montag konterte Italiens größte Bank Intesa Sanpaolo. Das Geldhaus will Monte Paschi für mehr als 30 Milliarden Euro übernehmen. Konkret bietet Intesa den Monte-Paschi-Aktionären einen Euro in bar sowie 1,6 eigene Aktien. Damit wird eine Monte-Paschi-Aktie mit etwas mehr als zehn Euro bewertet. Das sei eine Prämie von 12,5 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus hat der Versicherer Unipol mit Intesa Sanpaolo eine Vereinbarung für den Erwerb von 635 MPS-Filialen abgeschlossen, sobald das Übernahmeangebot erfolgreich abgeschlossen ist.<h3>\r\nIntesa deutlich größerer Konkurrent<\/h3>Gemessen am Börsenwert ist Intesa nach Unicredit die größte Bank. Sie kommt auf eine Marktkapitalisierung von 99 Milliarden Euro. Die Banco BPM kommt lediglich auf eine Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Euro.