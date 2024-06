Größte Fotovoltaikanlage Norditaliens übergeben

Von Crowdfunding-Kampagne und Enel Green Power finanziert

56.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen

Die gestern offiziell ihrer Bestimmung übergebene Anlage wurde vom Konzern Enel Green Power entworfen und im selben Gebiet gebaut, in dem bis 1987 eines der 4 italienischen Kernkraftwerke stand. Der Atommeiler war später zum Standort des ersten Kombikraftwerks des Landes geworden.Die Fotovoltaikanlage wurde auch dank der Bürger der Gemeinde Trino errichtet, die sich an der Finanzierung des Projekts beteiligt haben, und zwar über die Crowdfunding-Kampagne „Renewable Choice“, die 2022 von Enel Green Power gestartet wurde. Dank der breiten Beteiligung konnte das Finanzierungsziel erreicht und sogar übertroffen werden. Die Bürger, die das Projekt finanziell unterstützt haben, erhalten eine Vergütung der Stromrechnung, die dem investierten Geld entspricht.Die Fotovoltaikanlage hat eine Kapazität von etwa 87 MW und wird jährlich etwa 130 GWh produzieren, teilte Enel Green Power mit. In Bezug auf die Umweltauswirkungen bedeutet dies, dass der Energiebedarf von rund 47.000 Haushalten mit grüner Energie gedeckt wird, wodurch die Emission von 56.000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre und der Verbrauch von 29 Millionen Kubikmetern Gas vermieden werden können.Dieses Projekt ist Teil der Strategie zur Entwicklung erneuerbarer Energiequellen, in die der Enel-Konzern in den nächsten 3 Jahren über 12 Milliarden Euro investieren wird.