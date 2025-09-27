Eine Person wurde festgenommen, mehrere Anzeigen wegen schweren Schmuggels wurden erstattet. Den Ermittlungen zufolge wurden rund 600 Millionen Euro an Steuern hinterzogen; der illegale Gewinn wird auf etwa 130 Millionen Euro geschätzt. Vermögenswerte im Wert von 53 Millionen Euro wurden beschlagnahmt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218144_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFabrik war mit modernster Technik ausgestattet<\/h3>Der Zugang zum Bunker war laut Polizei schwierig. Entdeckt wurde ein voll ausgestatteter Untergrundkomplex mit Produktionshallen, Lagern, Belüftungsanlagen, Wohn- und Schlafräumen für bis zu 18 Arbeiter, Küche, Bädern und einer Werkstatt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218147_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\n5.000 Zigaretten pro Minute und 7,2 Millionen Zigaretten pro Tag hergestellt<\/h3>Die Fabrik war mit modernster Technik ausgestattet: drei Produktionslinien für Tabakverarbeitung und Zigarettenverpackung sowie Maschinen zur Trocknung, Befeuchtung, Etikettierung, Verpackung und Versiegelung. So konnten 5.000 Zigaretten pro Minute und 7,2 Millionen Zigaretten pro Tag hergestellt werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1218150_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>An Ort und Stelle wurden auch mehr als 150 Tonnen geschmuggelte Zigaretten verschiedener Marken entdeckt, die für den italienischen und EU-Markt bestimmt waren. <BR \/><BR \/>Zusätzlich wurden zwölf Millionen gefälschte Zigarettenschachteln, 15 Millionen Filter sowie verschiedene Maschinen beschlagnahmt. Der geschätzte Wert der Fabriksanlage betrage über 1,75 Millionen Euro, berichteten die Ermittler.