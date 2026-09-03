Nähere Informationen wollen die Konzerne am 15. September auf einer Pressekonferenz in Hannover bekanntgeben. Ziel der Zusammenarbeit soll die Findung von Alternativen zum Verbrenner sein. Neben E-Lkw könnte Wasserstoff eine Lösung sein. Daimler Truck, Toyota und Volvo sind alle beim Brennstoffzellen-Hersteller Cellcentric mit von der Partie. Das deutsche Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Brennstoffzellensysteme für schwere Nutzfahrzeuge.<BR \/><BR \/>Wie auch in der Autoindustrie sind bei Nutzfahrzeugherstellern umweltfreundliche Alternativen zum Verbrenner gefragt. Allerdings sind diese in der Branche bisher kaum verbreitet. Daimler Truck hat zwar bereits batterieelektrische Lastwagen im Angebot, der Anteil am Gesamtabsatz ist aber noch verschwindend gering. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an wasserstoffbasierten Antrieben. Nach Tests mit Prototypen will Daimler Truck Ende dieses Jahres mit einer Kleinserie von 100 Fahrzeugen in den Kundeneinsatz gehen.<BR \/><BR \/>Dass es sich bisher eher um eine Nische handelt, zeigt auch ein anderes Beispiel aus dem Raum Stuttgart: Bereits seit längerem hat auch Bosch einen prämierten Brennstoffzellen-Antrieb für Lastwagen im Angebot. Die Nachfrage ist aber überschaubar.<BR \/><BR \/>Der Aufbau eines umfassenden Wasserstoff-Ökosystems als Ergänzung zu batterieelektrischen Lösungen erfordere Koordinierung der gesamten Wertschöpfungskette, teilten die Unternehmen weiter mit.