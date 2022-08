Große Zuversicht am Südtiroler Arbeitsmarkt, aber...

In allen Wirtschaftszweigen steigt die Zuversicht in Hinblick auf die zukünftige Entwicklung des Südtiroler Arbeitsmarktes, heißt es vom AFI. Die Indikatoren, die alle im positiven Bereich liegen, zeigten die beste Beschäftigungslage seit 2014.Noch nie sei es so leicht gewesen, eine andere, gleichwertige Arbeitsstelle zu finden. Die Reihung nach Indexwert spricht Klartext: An erster Stelle steht die Landwirtschaft (plus 44), gefolgt vom Gastgewerbe (plus 35). An dritter Stelle positioniert sich der Handel (plus 34), darauf folgt das Baugewerbe (plus 25), die Privaten Dienstleistungen (plus 22) und das Verarbeitende Gewerbe (plus 20). Das Schlusslicht bildet der Öffentliche Sektor, jedoch immer noch mit einem positiven Indexwert von plus 6.Das zweite Quartal 2022 charakterisiert sich im Allgemeinen durch eine bemerkenswerte Erholung der Beschäftigung in fast allen Sektoren, was vor allem auf die Lockerungen nach der Pandemie zurückzuführen sei, heißt es vom AFI. Nur das Baugewerbe verzeichnet eine leichte Abnahme um minus 1,7 Prozent.Des Weiteren sinkt die Anzahl der Personen, die in den Arbeitslosenlisten eingetragen sind: Im Schnitt waren es im 2. Quartal 2022 16.226 (minus 29,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr).Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, der starke Anstieg der Inflation und der Lebenshaltungskosten, aber auch die instabile politische Lage in Rom beeinflussen die Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage in Südtirol in den nächsten 12 Monaten, heißt es in der AFI-Erhebung. Sie fallen bei weitem tiefer aus als vor einem Jahr (aktueller Index: plus 9, das sind um 15 Indexpunkte weniger im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres).Auch in diesem Fall seien die Indikatoren des Stimmungsbildes im zweiten Quartal 2022 sehr deutlich. Nur 2 der 7 betrachteten Wirtschaftssektoren verzeichnen einen positiven Index, nämlich der Öffentliche Sektor (plus 4) und das Gastgewerbe (plus 2).In allen anderen Wirtschaftsbereichen haben die Arbeitnehmer in Südtirol laut eigener Aussage Probleme mit dem Auskommen. Besonders betroffen sind hier Lohnabhängige aus dem Verarbeitenden Gewerbe (Index: minus 11), Baugewerbe (minus 9), dem Handel (minus 8) und der Landwirtschaft (minus 7).