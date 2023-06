Großkundgebung: „Löhne müssen steigen“ – „Das Geld reicht nicht mehr“

Foto: © DLife

Tony Tschenett: Es kann nicht sein, dass die Preise in den vergangenen Monaten stark angestiegen sind, aber der Lohn gleich niedrig bleibt.“ - Foto: © DLife

Forderung: „Ein fixes provinzielles Lohnelement“

Rund 4000 Menschen demonstrierten im Juni 2019 auf dem Magnago-Platz. Ganz so viel dürften es am heutigen Dienstag zwar nicht sein, aber – ersten Schätzungen zufolge – deutlich über 2000.Es geht um mehr Lohn und die Anpassungen von Unterstützungen an die Inflation. „Wir fordern Antworten auf die massiven Preissteigerungen, die viele Menschen in große Schwierigkeiten bringen.“Die Großkundgebung am Magnago-Platz wurde von ASGB und den konföderierten Gewerkschaften unter dem Motto „Es reicht nicht“ ausgerufen. „Es kann nicht sein, dass die Preise in den vergangenen Monaten stark angestiegen sind, aber der Lohn gleich niedrig bleibt“, sagt der ASGB-Vorsitzende Tony Tschenett zu STOL.Eine der Hauptforderungen der Gewerkschaften ist das sogenannte „provinzielle Lohnelement“. Will heißen: „Man muss die Löhne an die Lebenshaltungskosten der jeweiligen Regionen und Provinzen anpassen“, so Tschenett.Gefordert wird ein fixes lokales Lohnelement von 150 Euro brutto in Vertragsbereichen, wo ein solches bisher noch nicht vorgesehen ist bzw. die Aufstockung auf 150 Euro, wo es in Zusatzverträgen bereits vorhanden ist.Mit von der Partie sind bei der Kundgebung auch die Rentner geladen. Abfederungen wie Mietgeld oder Wohnnebenkosten seien bei niederen Renten anzuheben. Unterstützungen wie Kindergeld und Wohnbeihilfen seien der Inflation anzupassen.