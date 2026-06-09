Vier neue Projekte und 40 Kilometer urbane Seilbahnlinien kommen zu den seit 2023 bereits von Leitner errichteten 24 Streckenkilometern hinzu. Mexiko setzt konsequent auf nachhaltige Mobilität und hat für die Umsetzung dieses Vorhabens erneut Leitner gewählt – das Südtiroler Unternehmen der HTI-Gruppe begleitet die Städte Mittelamerikas bei einer in ihrer Größenordnung einzigartigen, umfassenden grünen Verkehrswende. <BR \/><BR \/>„Nachhaltigkeit bedeutet dabei nicht nur Umweltschutz, sondern auch eine spürbare Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung, deren tägliche Wegezeiten sich künftig im Durchschnitt halbieren werden“, betont das Unternehmen in einer Aussendung.<BR \/><BR \/> Die in Umsetzung befindlichen Projekte sehen ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 720 Millionen Euro vor, das vollständig vom Staat getragen wird.<BR \/><BR \/>„Das Beispiel Mexiko zeigt eindrucksvoll das Potenzial urbaner Seilbahnen auch in Metropolräumen“, erklärt Martin Leitner, Vorstand von Leitner. Was 2016 mit der ersten urbanen Seilbahn des Landes begann, ist heute ein zentraler Bestandteil des öffentlichen Verkehrs für Millionen von Menschen. Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere Anlagen nicht nur Mobilität schaffen, sondern auch die Lebensqualität verbessern, die Reisezeiten drastisch verkürzen und Stadtviertel, die bislang schwer erreichbar waren, besser und sicher miteinander verbinden“.<h3>\r\nVon Morelia nach Naucalpan<\/h3>Das erste der derzeit in Bau befindlichen Projekte befindet sich in Morelia, der Hauptstadt des Bundesstaates Michoacán. Es umfasst 7,3 Kilometer und ist in zwei Linien unterteilt. Von einem zentralen Knotenpunkt aus werden sowohl der Nordwesten bis zum Busbahnhof als auch die südlichen Stadtbereiche erschlossen. Die Inbetriebnahme ist schrittweise ab Winter 2026\/27 vorgesehen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321893_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Ballungsraum von Mexiko-Stadt entsteht mit der „Mexicable Línea 3“ in Naucalpan eine weitere bedeutende Verbindung. Das System umfasst drei Linien mit insgesamt zehn Stationen, eine Streckenlänge von 9,8 Kilometern sowie rund 390 Kabinen. <BR \/><BR \/>Ziel ist es, die bislang schwer zugänglichen westlichen Hügellagen effizient mit der Metrostation Cuatro Caminos zu verbinden. Für die erwarteten 40.000 täglichen Gäste reduziert sich die Fahrtzeit dadurch deutlich von einer Stunde auf etwa eine halbe Stunde. Insgesamt profitieren rund 700.000 Menschen im Einzugsgebiet von einer deutlich verbesserten Mobilität und Erreichbarkeit.<h3>\r\nRekordprojekt in Mexiko-Stadt<\/h3>Parallel dazu laufen in der mexikanischen Hauptstadt die Bauarbeiten für zwei weitere Großprojekte aus dem Hause Leitner: „Cablebús Línea 4“ und „Cablebús Línea 6“. Beide Anlagen befinden sich seit Herbst 2025 im Bau und zählen zu den bedeutendsten urbanen Seilbahnsystemen weltweit.<BR \/><BR \/>Die „Cablebús Línea 4“ wird mit einer Länge von rund 11,3 Kilometern und acht Stationen, die topografisch anspruchsvollen Hügellagen im Süden der Stadt mit den zentralen Bezirken verbinden und direkt in bestehende Verkehrssysteme integriert werden. Bei einer Fahrzeit von etwa 40 bis 45 Minuten und einer prognostizierten Nachfrage von täglich rund 65.000 Fahrgästen wird die Anlage erheblich zur Entlastung des Verkehrs beitragen.<BR \/><BR \/>Die „Cablebús Línea 6“ wird mit einer Länge von etwa 12,7 Kilometern zu den längsten urbanen Seilbahnen der Welt zählen und verbindet die Bezirke Milpa Alta, Xochimilco und Tláhuac und integriert bislang schwer erreichbare, teils ländlich geprägte Regionen in das urbane Verkehrsnetz. Sieben Stationen ermöglichen eine direkte Anbindung an die Metrolinie 12. Auch hier beträgt die geplante Fahrzeit rund 40 bis 45 Minuten.<BR \/><BR \/>Mit diesen Projekten wächst die Gesamtlänge der von Leitner in Mexiko realisierten und im Bau befindlichen Anlagen deutlich. Die Kombination aus rund 25 Kilometern bestehender Infrastruktur und weiteren etwa 40 Kilometern neuen Strecken unterstreicht die dynamische Entwicklung des Unternehmens im lateinamerikanischen Markt (erst kürzlich wurde in Manizales in Kolumbien die dritte Seilbahnlinie eröffnet) sowie die zunehmende Bedeutung urbaner Seilbahnen als nachhaltige Lösung für komplexe Mobilitätsanforderungen.