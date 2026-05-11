Der Gründertag der Handelskammer Bozen bietet angehenden Gründerinnen und Gründern Informationen darüber, welche Schritte notwendig sind, um eine unternehmerische Tätigkeit zu starten. Dabei erfordert der Schritt in die Selbstständigkeit bereits im Vorfeld vielfältige Überlegungen und wichtige Entscheidungen, um eine Geschäftsidee erfolgreich umzusetzen“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, bei seiner Begrüßung.<BR \/><BR \/>Bei der heutigen Veranstaltung haben Experten und erfolgreiche Jungunternehmern wertvolle Einblicke, Anregungen und praxisnahe Tipps für einen gelungenen Start in die Selbstständigkeit geteilt. Zum Einstieg hielt Thomas Aichner, wissenschaftlicher Leiter der Südtirol Business School, ein Fachreferat mit dem Titel: „Die Marke bist du! Wie Sichtbarkeit, Vertrauen und Persönlichkeit zusammenspielen“.<BR \/><BR \/>Der Vortrag beleuchtete, wie persönliches Branding für Gründer funktioniert und warum es so wichtig ist. Im Mittelpunkt standen dabei Aspekte wie Authentizität als Grundlage jeder glaubwürdigen Marke, Konsistenz in der Außenkommunikation über verschiedene Kanäle hinweg und Differenzierung durch die eigene Persönlichkeit und Geschichte. Das Referat zeigte, wie diese Elemente zusammenwirken und in der Praxis umgesetzt werden können.<BR \/><BR \/>Im Anschluss daran erklärte Alessandro Franzoi vom Bereich Patente und Marken der Handelskammer Bozen den richtigen Weg zur eigenen Marke. Dabei ging er vor allem auf rechtliche Aspekte und Vorteile ein.<BR \/><BR \/>Sabine Platzgummer vom Service für Unternehmensgründung der Handelskammer Bozen, wies in ihrem Vortrag „Startklar! In wenigen Schritten in die eigene Selbstständigkeit“ auf die Wichtigkeit einer sorgfältigen Vorbereitung hin. „Der Schritt in die Selbstständigkeit muss kein Sprung ins Ungewisse sein. Wer strukturiert vorgeht und die wichtigsten Schritte kennt, kann seine Geschäftsidee gezielt entwickeln und erfolgreich umsetzen, so wird aus einer ersten Idee Schritt für Schritt ein tragfähiges Unternehmen“, erklärte Platzgummer.<BR \/><BR \/>Zudem gab es eine Reihe an Best-Practice-Vorträgen von Unternehmern, die bereits erfolgreich ihr Unternehmen gegründet haben. Darunter waren Marion Künig und Verena Baumgartner, die Gründerinnen der „so.you“ GmbH für Social Media Marketing in Bozen und der Gufidauner Comedian und Content Creator Jakob Messner.<BR \/><BR \/>Abgeschlossen wurde die Veranstaltung mit einer Gesprächsrunde, bei der die Teilnehmer\/innen und Vortragenden der Veranstaltung miteinander über das Thema diskutieren konnten.