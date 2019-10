Grüne Mobilität von Leitner als Motor für Tourismusort

Insgesamt investierte die Betreibergesellschaft Voss Resort AS und Voss Gondol AS 33 Millionen Euro in die nachhaltige Attraktivierung des beliebten Wander-, Ausflugs- und Skigebiets am Hausberg Hanguren. Zentrales Element dieses Projektes ist die Dreiseilumlaufbahn von Leitner als Teil eines intermodalen Verkehrskonzepts.





Dieses soll die Anreise aus dem nahen Ballungsraum Bergen deutlich beschleunigen und zudem umweltfreundlicher gestalten und damit zur wirtschaftlichen und touristischen Belebung der Region beitragen.Die rund 2 Kilometer lange Bahn wurde auch dank der weiteren Bauprojekte am Berg und im Tal zu einem durchdachten Gesamtkonzept. So wurde die Talstation in das neu gestaltete Bahnhofsareal samt neuem Busbahnhof integriert. Dadurch entstand ein zentraler Verkehrsknotenpunkt in der Nähe des Ortskerns.Mit der norwegischen Innovationsministerin Monica Maeland, Ski-Star Aksel Lund Svindal und der bekannten Freestyle-Skifahrerin Kari Traa als Gästen wurde die Bedeutung des Projekts bereits bei der Eröffnung deutlich.Denn mit der Entscheidung für die neue 3S Bahn erfolgte die größte Investition, die jemals für eine Seilbahn in Nordeuropa getätigt wurde. Darin enthalten sind auch weitere Infrastrukturmaßnahmen, wie etwa die Errichtung eines neuen Berghotels.Die Seilbahn verbindet den Ort Voss mit dem Hausberg Hangurstoppen und ist zudem zum Bestandteil eines innovativen Verkehrskonzeptes für die gesamte Region. Die zentrale Strategie ist die Schaffung einer „Green Line“ von Bergen nach Voss. Diese soll den Verkehr vermehrt auf die Schiene verlagern und einen nahtlosen Übergang zur Seilbahn schaffen.

