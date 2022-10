Grünes Licht für den Brillenbonus: 50 Euro für Sehhilfen bis Ende 2023

Das berichtet die Wirtschaftszeitung „Il Sole 24 Ore“ in ihrer Online-Ausgabe.Die Förderung ist Familien mit einem ISEE-Einkommen von weniger als 10.000 Euro vorbehalten und wird den Antragstellern in Form eines Gutscheins oder – für diejenigen, die die Ausgaben bereits getätigt haben – als Rückerstattung ausgezahlt.Wer den Bonus beanspruchen will, muss sich auf der Webanwendung, die auf der Webseite des Gesundheitsministeriums verfügbar ist, durch Authentifizierung über SPID, CIE oder CNS registrieren. Sind die Einkommensanforderungen erfüllt und die INPS-Kontrollen positiv, können die Begünstigten den Gutschein direkt über die App abrufen.Die IBAN-Koordinaten müssen bei der Anmeldung zusammen mit der Kopie der Rechnung bzw. der Unterlagen angegeben wurden.