von Herbert Taschler <BR \/><BR \/>Die Produzenten werden ab 2026 anhand von ein bis drei Trauben nach fünf Kriterien bewertet, beginnend mit Bordeaux und Burgund.<BR \/><BR \/>Michelins Engagement für die Welt des Weins, das sich bereits seit einiger Zeit in verschiedenen Formen manifestiert hat, hat nun eine neue Form gefunden. „Wir schlagen ein neues Kapitel auf, das der Welt des Weins gewidmet ist“, erklärt der Direktor des weltberühmten Restaurant- und Reiseführers, Gwendal Poullennec: „Der neue Guide richtet sich sowohl an den neugierigen Genießer als auch an den anspruchsvollsten Kenner und würdigt die Männer und Frauen, die weltweit die anspruchsvollsten und qualitativ hochwertigsten Weinberge bewirtschaften.“<BR \/><BR \/>Nach den Restaurants mit ihren „Sternen“ und den Hotels mit ihren „Schlüsseln“ führt der Guide Michelin nun auch ein Symbol für Wein ein. <BR \/><BR \/>Die „Trauben“ werden nach fünf klar definierten Kriterien vergeben: Erstens „Agronomische Qualität“, also „eine Bewertung der Bodenfruchtbarkeit, der Ausgewogenheit des Weinstocks und der Rebpflege. Allesamt wesentliche Faktoren, die die Qualität des Weins direkt beeinflussen“, zweitens „Technische Meisterschaft“, mit einer Beurteilung „der präzisen und sorgfältigen Weinherstellungsprozesse, die gut entwickelte Weine hervorbringen, welche das Terroir und die Rebsorten ohne störende Fehler widerspiegeln“, erklärt Michelin.<BR \/><BR \/>Auch die „Identität“ wird bewertet, wobei der Guide „Winzer hervorhebt, die ihre Persönlichkeit, ihr Gespür für den Ort und die sie umgebende Kultur zum Ausdruck bringen“. Viertes Kriterium ist die „Balance“, also „das harmonische Zusammenspiel von Säure, Tanninen, Holz, Alkohol und Süße“ und schließlich die „Beständigkeit“ mit Weinen, die „über mehrere Jahrgänge hinweg bewertet werden, um eine gleichbleibende Qualität auch in schwierigen Jahren zu gewährleisten“, wobei der Guide „Weine würdigt, die mit der Zeit an Tiefe und Exzellenz gewinnen“. <BR \/><BR \/>Geplant ist ein dreistufiges Auszeichnungssystem: eine Traube für „hohe Qualität und Weine mit Charakter und Stil“, zwei Trauben für „exzellente Erzeuger, die sich durch Qualität und Beständigkeit von ihren Mitbewerbern und der Region abheben“ sowie drei Trauben für „außergewöhnliche Weingüter und Erzeuger“. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus gibt es die „Selected“-Auszeichnung für „zuverlässige Erzeuger, die aufgrund regelmäßiger Verkostungen ausgewählt werden und handwerklich perfektionierte Weine für ein besonderes Geschmackserlebnis herstellen.“