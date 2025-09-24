Warum die neue Filiale im Bozner Waltherpark für ihn weit mehr ist als nur ein neuer Standort und was hinter seinem Erfolg steckt, hat uns Günther Rohregger im Interview erzählt. <BR \/><BR \/><BR \/>Doch von vorn: Eigentlich wollte der Kalterer Tischler werden. Eine Sägemehl-Allergie machte diesen Plan allerdings zunichte. Über Umwege als Skilehrer verschlug es ihn 2007 nach Rom – der Liebe wegen. Dort begann er in der Gelateria der Mutter seiner Freundin Iris zu arbeiten und entdeckte, was ihn wirklich erfüllte.<BR \/><BR \/>Er entwickelte ein feines Händchen, viel Fantasie und echte Leidenschaft für das Eismachen – und traf damit offenbar genau den Nerv der Kundschaft: „Ich merkte schnell, dass es viel schwieriger ist, wirklich gutes Eis herzustellen, als man denkt. Ein gewöhnliches Eis zu produzieren, ist keine Kunst. Spannend wird es erst, wenn man den Gaumen zum Klingen bringt – so wie ein Sommelier“, erklärt er.<BR \/><BR \/><BR \/>2012 eröffnete er seine erste Eisdiele, zwei weitere folgten 2014 und 2015. Heute gilt der 45-Jährige als einer der innovativsten Eismacher Italiens.<h3>Eis, das überrascht<\/h3>Bekannt wurde Rohregger mit Kreationen, die weit über Vanille und Schokolade hinausgehen. So eroberte Walnuss mit Gorgonzola-Sauce in Rom die Herzen der Gäste, Ricotta-Erdbeer mit einem Hauch Balsamico überraschte mit der Balance von Süße und Säure. Besonders stolz ist er auf seine Mischung aus Ananas und Peperoncino: „Sie schmeckt anfangs süß, dann salzig und am Ende scharf. Genau diese Variation macht ein gutes Eis aus.“<BR \/><BR \/>Beliebt sind auch Sorten wie Latschenkiefer und Weißtanne. Und: „Auch Veganer, Allergiker oder Menschen mit Intoleranzen kommen bei mir nicht zu kurz.“<h3>Qualität aus Südtirol<\/h3>Neben den mutigen Ideen setzt Rohregger auf kompromisslose Qualität:<BR \/>„Meine Sorbets und Fruchteissorten zum Beispiel stelle ich ausschließlich mit Plose-Mineralwasser her. Eine italienische Zeitung schrieb einmal: „Il sorbetto non si fa col rubinetto„ – und das trifft es genau.“<BR \/><BR \/>Ich verwende nur beste und außergewöhnliche Zutaten, die ich zu einem großen Teil aus Südtirol beziehe, wie etwa Heumilch von Mila oder Kaffee von Caroma – und die jeden Gaumen kitzeln. Außerdem bin ich mit Leidenschaft bei der Sache, was sicher auch dazu beiträgt, dass mein Eis gut schmeckt.“<h3>\r\nInternational gefeiert<\/h3>Mit diesem Anspruch eroberte er nicht nur Rom: 2021 wählte ihn die Financial Times auf Platz 13 der 25 besten Eisdielen der Welt. Im römischen Mercato Centrale gehört er zu den handverlesenen „Artigiani“, die mit kulinarischen Spezialitäten glänzen.<BR \/><BR \/>Und seine Kundschaft? „Promis zählen zu meinen Kunden – Politiker, Schauspieler, Musiker. Namen nenne ich nicht! Es ist für mich auch nicht wichtig, denn für mich ist jeder Kunde König.“<h3>\r\nHeimkehr nach Südtirol<\/h3>Nun erfüllt sich Rohregger einen Traum: Am 16. Oktober eröffnet er im Bozner Waltherpark seine erste Filiale in der Heimat – mit angeschlossener Caffeteria. Hier gibt es alles, was ihn groß gemacht hat: von Klassikern über vegane und laktosefreie Varianten bis hin zu den raffinierten Kreationen, die ihn international bekannt machten.<BR \/><BR \/>Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachte Kekse, Halbgefrorenes und Eistorten, feine Macarons und vieles mehr. Und direkt nebenan lädt eine 115 Quadratmeter große Terrasse zum Genießen im Freien ein.<BR \/><BR \/> „Es erfüllt mich mit Freude, mein Eis nun auch in meiner Heimat anbieten zu dürfen. Dieser Traum hat mich stets begleitet, denn jede Kugel trägt – egal, wo sie verkauft wird – den Geschmack Südtirols in sich: einer Region, die für Qualität steht und die ich tief im Herzen trage. In Rom habe ich den Grundstein für mein süßes Handwerk gelegt – und nun schließt sich für mich hier der Kreis.“<h3>\r\nPersonal gesucht<\/h3>Wollen Sie Teil des Teams von Günther Rohregger werden? Dann melden Sie sich direkt hier: <a href="mailto:info@gunthergelatoitaliano.com" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@gunthergelatoitaliano.com<\/a>