Gute Renditen beim Laborfonds

Fast 140.000 Mitglieder in der Region

9,33 Prozent betrug die Rendite bei der dynamischen Linie des Laborfonds im vergangenen Jahr. Zur Erinnerung: Bis zu 80 Prozent werden bei dieser Anlagevariante in Aktien investiert. Die etwas weniger aktienlastige ausgewogene Linie verzeichnet ein Plus von 6,57 Prozent, die garantierte Linie von 4,01 Prozent, die vorsichtig-ethische von 7,47 Prozent. Alle Linien haben den Aufwertungssatz der Abfertigung (TFR), der bei 1,61 Prozent netto liegt, also deutlich geschlagen.Die ersten Monate des Jahres 2024 zeigen laut Laborfonds weiterhin positive Zahlen bei den Renditen und den Beiträgen: „Das verwaltete Vermögen nähert sich mittlerweile der 4-Milliarden-Euro-Grenze, einer wichtigen psychologischen Schwelle.“ Die Gesamtzahl der Mitglieder sei zuletzt auf fast 140.000 in der Region angestiegen. „In den ersten Monaten des Jahres 2024 traten bereits 3170 neue Mitglieder bei, was einem Anstieg von 13 Prozent gegenüber demselben Zeitraum im Vorjahr entspricht“, teilt Laborfonds mit.