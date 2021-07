Guter Start: „Leute sind ausgehungert nach Beratung und persönlichem Kontakt“

Der Sommerschlussverkauf hat gut begonnen: „Es ist sehr viel Bewegung in der Stadt“, sagt Thomas Rizzolli, der Obmann der Bozner Kaufleute. Das liege zwar eher am schlechten Wetter als an den günstigen Preisen – „aber wir merken: Viele Leute sind ausgehungert nach Beratung, persönlichem Kontakt, danach, ein Produkt wieder angreifen zu können“, sagt er.