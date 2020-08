Gutschrift für Stromausfälle im vergangenen Jahr

15.680 Südtiroler Haushalte, in denen der Netzbetreiber Edyna den Strom liefert, dürfen sich freuen: Sie alle erhalten für die erlittenen Stromausfälle vom vergangenen November von ihrem Stromanbieter Gutschriften in Höhe von insgesamt über 1,5 Millionen Euro, wie das Tagblatt „Dolomiten“ in der aktuellen Ausgabe berichtet.