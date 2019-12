Hagel & Frost: 55 Millionen für die Bauern

Die starken Hagelschläge und der Frost haben vielen Bauern in Südtirol heuer einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gemacht: 55 Millionen Euro an Schadensvergütungen sollen bis Ende des Jahres an die Landwirte ausbezahlt werden. Das berichten die „Dolomiten“ am Montag.