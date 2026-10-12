<BR \/><BR \/><BR \/><b>Welche Wetter- und Klimarisiken verursachen derzeit in Südtirol die größten Schäden in der Landwirtschaft?<\/b><BR \/>Manfred Pechlaner: Hagel bleibt insbesondere im Obst- und Weinbau eines der größten Einzelrisiken. In der Berglandwirtschaft hingegen stellt zunehmend fehlender Niederschlag und die damit verbundene Trockenheit ein wesentliches Risiko dar. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371819_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Wie haben sich diese Risiken im Vergleich zu früher verändert?<\/b><BR \/>Pechlaner: Insgesamt hat sich das Risikoprofil in den vergangenen Jahren deutlich verbreitert: Neben Hagel und Trockenheit spielen heute auch Spätfrost, Starkregen, Starkwind und Hitze eine größere Rolle. Entscheidend ist dabei nicht nur die Häufigkeit, sondern vor allem die Intensität der Wetterextreme und das damit verbundene höhere Schadenspotenzial. Gleichzeitig verschieben höhere Temperaturen und ein früherer Vegetationsbeginn die Risikoperioden. So kann beispielsweise ein Spätfrost auf eine bereits weit entwickelte Vegetation treffen und entsprechend große Schäden verursachen. Zudem sind die Betriebe innerhalb eines einzigen Produktionsjahres zunehmend mit mehreren unterschiedlichen Risiken konfrontiert – vom Frost im Frühjahr über Hitze und Trockenheit bis hin zu Hagel, Starkwind oder Starkregen kurz vor der Ernte. Das Risikoprofil ist damit insgesamt vielfältiger und komplexer geworden. Für uns bedeutet moderner Hagelschutz deshalb längst umfassendes landwirtschaftliches Risikomanagement.<BR \/><BR \/><b>Wie gut sind die Südtiroler Bauern gegen Hagel, Frost, Starkregen, Dürre und andere Extremereignisse abgesichert?<\/b><BR \/>Pechlaner: Grundsätzlich ist die Südtiroler Landwirtschaft, insbesondere im Obst- und Weinbau, sehr gut abgesichert. Über Jahrzehnte ist hier ein System entstanden, das aktive Schutzmaßnahmen wie Hagelschutznetze oder Frostberegnung mit Versicherungen und ergänzenden Fonds kombiniert. Größere Lücken sehen wir hingegen noch in der Berglandwirtschaft sowie bei Sonderkulturen, etwa im Acker- und Gemüseanbau. Zwar sind bereits heute zahlreiche Wetterrisiken auch dort versicherbar, diese Möglichkeiten werden von den Landwirten bislang jedoch vergleichsweise wenig genutzt. Dadurch entsteht teilweise der Eindruck, bestimmte Risiken seien gar nicht versicherbar, was so nicht stimmt. Ein Beispiel dafür sind Trockenheit und Hagel, die gerade in diesen Bereichen immer wieder zu erheblichen Schäden führen können. <BR \/><BR \/><b>Was wäre hier zu tun?<\/b><BR \/>Pechlaner: Hier müssen wir noch stärker Überzeugungsarbeit leisten und vermitteln, dass eine entsprechende Absicherung sinnvoll ist. <BR \/>Grundsätzlich bietet das italienische System sehr umfassende Möglichkeiten: Nahezu alle landwirtschaftlichen Kulturen und wesentlichen Wetterrisiken können heute versichert werden. Entscheidend ist, dass die Betriebe diese Instrumente auch nutzen. Unser Ziel beim HAKO ist deshalb ein mehrstufiges Sicherheitsnetz aus Prävention, Versicherung und Mutualitätsfonds, damit Wetterextreme nicht zu einem existenziellen wirtschaftlichen Risiko für den einzelnen Betrieb werden.<BR \/><BR \/><b>Steigen durch häufigere Extremwetterereignisse auch die Versicherungsprämien und Schadenssummen?<\/b><BR \/>Pechlaner: Natürlich wirken sich zunehmende Wetterextreme langfristig auf Schadenssummen und Versicherungskosten aus. Trotzdem ist es uns in Südtirol gelungen, in den vergangenen Jahren eines der stabilsten landwirtschaftlichen Versicherungssysteme Italiens aufzubauen. Dadurch konnten wir die Tarife auch nach schwierigen Schadensjahren weitgehend stabil halten und sie in Jahren mit günstigerem Schadenverlauf wieder reduzieren. Genau das war beispielsweise in den vergangenen Jahren der Fall, in denen wir die günstigere Schadensentwicklung nutzen konnten, um die Tarife entsprechend nach unten anzupassen. Weiteres Potenzial liegt in einer noch besseren Risikoverteilung. <BR \/><BR \/><b>Das Risiko besser verteilen – wie meinen Sie das?<\/b><BR \/>Pechlaner: Wenn mehr Betriebe und unterschiedliche Kulturen am Versicherungssystem teilnehmen, verteilt sich das Risiko auf eine breitere Basis. Gleichzeitig sollten Anbauweisen und Schutzmaßnahmen, die das Schadensrisiko nachweislich verringern, stärker berücksichtigt werden. Wenn dadurch insgesamt weniger Schäden entstehen und einzelne Risiken besser verteilt sind, kann das langfristig dazu beitragen, die Versicherungskosten für die Landwirte stabil zu halten oder gar zu sneken.<BR \/><BR \/><b>Sie sprechen auch davon, künftig stärker „mutualistisch“ zu denken. Was bedeutet das konkret?<\/b><BR \/>Pechlaner: Die Landwirtschaft ist nicht nur klimatischen Risiken ausgesetzt. Auch Preis- und Vermarktungsrisiken, neue invasive Schädlinge oder Pflanzenkrankheiten können die wirtschaftliche Existenz eines Betriebes gefährden und lassen sich mit klassischen Versicherungen nur teilweise abdecken. Deshalb werden künftig neben der klassischen Versicherung auch gemeinschaftlich finanzierte Fonds, Mutualitätsfonds, und Instrumente zur Stabilisierung der Einkommen zu einer wichtigen Säule des Risikomanagements werden. Unser Ziel muss ein System sein, das Risiken möglichst breit verteilt und unterschiedliche Absicherungsinstrumente sinnvoll miteinander verbindet, damit es auch unter veränderten klimatischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen langfristig tragfähig und für die Betriebe leistbar bleibt.<BR \/><BR \/><b>Welche Rolle spielen staatliche Förderungen?<\/b><BR \/>Pechlaner: Die öffentliche Förderung bleibt eine wesentliche Voraussetzung, damit landwirtschaftliche Versicherungen auch bei zunehmenden Klimarisiken für die Betriebe leistbar bleiben und damit letztlich auch die landwirtschaftliche Produktion und die Ernährungssicherheit langfristig gewährleistet werden können. Die EU, der Staat und das Land stellen dafür zunehmend erhebliche finanzielle Mittel bereit. <BR \/><BR \/><b>Mit AGRICAT gibt es bereits auf gesamtstaatlicher Ebene einen Mutualitätsfonds, der Schäden aus Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und Dürre absichert. Reicht er aus?<\/b><BR \/>Pechlaner: Für den den gesamtstaatlichen Fonds für Katastrophenrisiken AGRICAT wurden bisher rund 1,2 Milliarden Euro zweckgebunden. Er könnte damit künftig eine wichtige Basisabsicherung für die Landwirtschaft darstellen. In seiner derzeitigen Form ist das System allerdings sehr komplex und schwerfällig und funktioniert aus unserer Sicht noch nicht zufriedenstellend. Der Fokus liegt derzeit zu stark auf der nachträglichen Verteilung der Mittel, mit dem Ziel, diese möglichst breit auf eine große Zahl von Betrieben auszuschütten. Aus unserer Sicht sollten diese Mittel gezielter für tatsächliche Katastrophen- und Extremsituationen eingesetzt werden, anstatt sie breit auf kleinere Schäden zu verteilen und dabei einen erheblichen Verwaltungsaufwand zu verursachen. Gleichzeitig müssen die regionalen Gegebenheiten stärker berücksichtigt werden, denn landwirtschaftliche Strukturen, Risiken und Versicherungsmärkte unterscheiden sich innerhalb Italiens erheblich.<BR \/><BR \/><b>Südtirol hat da schon Erfahrungen...<\/b><BR \/>Pechlaner: Ja. Gerade in Südtirol hat sich gezeigt, dass die Vorgaben teilweise dazu geführt haben, dass unsere Landwirte höhere gesetzliche Selbstbehalte akzeptieren mussten, als der Versicherungsmarkt aufgrund unserer guten Risikosituation eigentlich angeboten hätte. Das kann nicht das Ziel eines nationalen Katastrophenfonds sein. Katastrophenfonds sollten vielmehr dort eingreifen, wo aktive Schutzmaßnahmen und Versicherungen an ihre Grenzen stoßen und außergewöhnliche Schäden nicht mehr ausreichend abgedeckt werden können. Das System sollte bestehende regionale und privatwirtschaftliche Lösungen ergänzen und stärken, nicht einschränken. Gelingt es, AGRICAT einfacher, flexibler und stärker an die regionalen Gegebenheiten anzupassen, kann der Fonds künftig eine wichtige Säule eines mehrstufigen Risikomanagements aus Prävention, Versicherung und Mutualitätsfonds darstellen. Dabei darf ein Katastrophenfonds durch Ex-post-Zahlungen aber nicht den falschen Anreiz schaffen, auf eine eigene Absicherung zu verzichten und im Schadensfall auf staatliche Unterstützung zu setzen. Eigenverantwortung, Prävention und Versicherung müssen weiterhin an erster Stelle stehen. <BR \/><BR \/><b>Was würden Sie einem landwirtschaftlichen Betrieb heute empfehlen: Wie sollte ein moderner Betrieb sein Risiko verteilen und sich auf die kommenden zehn bis zwanzig Jahre vorbereiten?<\/b><BR \/>Pechlaner: Ein moderner landwirtschaftlicher Betrieb sollte sein Risiko nicht auf ein einzelnes Absicherungsinstrument stützen, sondern auf mehrere Säulen verteilen. Die klassische Ernteversicherung bleibt wichtig, muss aber durch Prävention, technische Schutzmaßnahmen und mutualistische Instrumente ergänzt werden. Die erste Säule ist die Risikovermeidung und Prävention: Hagelschutznetze, Frostschutz, ein effizientes Wassermanagement und angepasste Anbaumethoden können Schäden verhindern oder zumindest deutlich reduzieren. Gleichzeitig muss sich die Landwirtschaft aktiv an die neuen klimatischen Bedingungen anpassen. Dazu gehört insbesondere, in neue Sorten und Kulturen zu investieren, die mit höheren Temperaturen, veränderten Niederschlägen und neuen Vegetationsbedingungen besser zurechtkommen. Der Klimawandel ist dabei nicht nur ein Risiko, sondern kann auch neue Möglichkeiten für Sorten, Kulturen oder Anbaugebiete eröffnen. Diese Chancen gilt es frühzeitig zu erkennen und zu nutzen. Neben Wetterextremen werden auch Pflanzenkrankheiten, invasive Schädlinge sowie Markt- und Einkommensrisiken an Bedeutung gewinnen. Deshalb müssen künftig auch Mutualitätsfonds, Indexlösungen und Instrumente zur Einkommensstabilisierung stärker genutzt werden. Die zentrale Empfehlung lautet: Schäden vorbeugen, sich gegen das verbleibende Risiko versichern, den Betrieb an veränderte Bedingungen anpassen und Risiken breiter streuen.<BR \/><BR \/><b>Sie sagen auch, Risikomanagement sei eine unternehmerische Aufgabe...<\/b><BR \/>Pechlaner: Auf jeden Fall. Jeder Betrieb muss die vorhandenen Möglichkeiten nutzen und selbst Verantwortung für seine Absicherung übernehmen. Darauf zu hoffen, dass die öffentliche Hand nach Schäden oder Ertragsausfällen einspringt, wird künftig nicht mehr ausreichen. Der Staat sollte Eigenvorsorge und Risikomanagement unterstützen und bei außergewöhnlichen Katastrophen dort ein Sicherheitsnetz bilden, wo andere Maßnahmen an ihre Grenzen stoßen. Wer heute investiert und seinen Betrieb weiterentwickelt, sollte deshalb bereits mitdenken, unter welchen klimatischen und wirtschaftlichen Bedingungen er in zehn oder zwanzig Jahren produzieren wird.