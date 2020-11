Handel öffnet teilweise am Montag – Weitere Öffnungen am 4. Dezember

Konkret dürfen zusätzlich zu jenen Geschäften, die auch im Teillockdown offen hatten und weiterhin offen sind, auch jene Sektoren ihre Türen öffnen, in denen Südtirol bisher strenger war als der Staat in seinen roten Zonen.Das sind Einzelhandel mit Konfektion für Kinder, für Strickwaren und Hemden, Sportartikel und Freizeitartikel, Spielwaren und Wanderhändler.An dieser Ausrichtung könnte sich aufgrund eines Gutachtens, das Landesrat Thomas Widmann und der Sanitätsbetrieb vorlegen können, aber noch etwas ändern.Ist es positiv, so könnte am Montag, 30. November, bereits der gesamte Einzelhandel öffnen.Ab Montag soll auch die erste Klasse Mittelschule wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren, ebenso dürfen Friseur- sowie Schönheitssalons wieder öffnen.Ab Freitag, 4. Dezember sollen dann neben allen anderen Geschäften auch Bars und Restaurants wieder bis 18 Uhr öffnen dürfen, zudem soll die gesamte Mittelschule in den Präsenzunterricht wechseln.

bv/liz