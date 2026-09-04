320.000 Euro kommen dem Bereich Weiterbildungsinitiativen zugute, 250.000 Euro dienen der Finanzierung der Tätigkeit des Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO), 20.000 Euro kommen der Unternehmensentwickung zugute und 615.780 Euro sind für die Teilnahme an den WorldSkills-Berufsmeisterschaften vorgesehen.<BR \/><BR \/>„Die Wettbewerbsfähigkeit einer Region hängt immer auch von den Kompetenzen der Menschen, der Innovationsfähigkeit und dem Verständnis für wirtschaftliche Veränderungen ab. Mit dieser Finanzierung unterstützen wir Aktivitäten, die sich unmittelbar auf die lokalen Unternehmen auswirken“, sagt Wirtschaftslandesrat Marco Galateo. Ein besonderes Augenmerk werde auf die WorldSkills gelegt.<BR \/><BR \/>Die Handelskammer wird einen zusammenfassenden Abschlussbericht der durchgeführten Tätigkeiten vorlegen, um Wirksamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit nachzuweisen. Sollten geplante Tätigkeiten nicht durchgeführt werden, kann das Land den Beitrag kürzen oder zurückfordern.