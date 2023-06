Handelskammer Bozen hat 2 neue Vizepräsidenten

Erste Frau in dem Amt

Sandro Pellegrini, einer der Geschäftsführer der Bäckerei Lemayr GmbH, ist auch Vizepräsident des Handels- und Dienstleistungsverbandes (hds) und vertritt im Kammerausschuss den Sektor Handel. Er ist bereits seit 2013 im Kammerrat und im Kammerausschuss vertreten.„Es freut mich, die Handelskammer in den kommenden 5 Jahren als Vizepräsident zu vertreten. Dabei werde ich versuchen, meine Erfahrung bestmöglich einzubringen“, betonte Pellegrini bei seiner Amtsübernahme.Wie Handelskammerpräsident Michl Ebner unterstrich, sei es notwendig und wichtig, dass auch in den repräsentativsten Funktionen der Handelskammer Frauen entsprechend vertreten sind. „Mit Johanna Santa Falser wurde deshalb eine zweite Vizepräsidentin ernannt.“Santa Falser ist die erste Frau, die in der Geschichte der Handelskammer Bozen das Amt der Vizepräsidentin bekleidet. Gemeinsam mit ihrem Sohn Andreas leitet sie die Firmen Falser KG und Falser Maschinenbau GmbH in Auer.Sie ist Vorstandsmitglied des Wirtschaftsverbandes für Handwerk und Dienstleister (lvh) und vertritt bereits seit 2017 im Kammerrat und seit 2018 im Kammerausschuss den Handwerkssektor. Darüber hinaus ist sie ebenfalls seit 2018 Mitglied im Beirat für weibliches Unternehmertum der Handelskammer Bozen.„Ich fühle mich geehrt, dass ich als Handelskammer-Vizepräsidentin ausgewählt wurde. In dieser Funktion möchte ich mich vor allem als Ansprechpartnerin für das gesamte Handwerk engagieren und mich für die Anliegen der Frauen in der Wirtschaft einsetzen“, betonte Santa Falser.Aufgabe der Vizepräsidenten ist es, den Präsidenten zu unterstützen und ihn im Falle seiner Abwesenheit oder Verhinderung zu ersetzen.