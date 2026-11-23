„Der Börsengang stellt heute auch für KMUs eine konkrete Möglichkeit dar, ihre Finanzstruktur zu stärken, Investitionen zu finanzieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf internationalen Märkten zu erhöhen. Gleichzeitig ist der Schritt an die Börse mit umfassenden Vorbereitungen, Kosten sowie rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen verbunden. Die Tagung vermittelt den teilnehmenden Betrieben einen praxisorientierten Überblick über die Voraussetzungen, Instrumente und Prozesse“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen, in seinen Grußworten.<BR \/><BR \/>Ugo Mastelloni, Partner der Beratungsgesellschaft Polytems HIR, ging in seinem Vortrag darauf ein, wie ein Börsengang die Internationalisierung und das Wachstum von Unternehmen unterstützen kann. Maurizio Murgia, Professor an der Freien Universität Bozen, erläuterte anschließend, unter welchen Voraussetzungen sich der Schritt von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) an die Börse lohnen kann. Dabei zeigte er auf, welche strategischen und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sein müssen und welche Veränderungen der Zugang zum Kapitalmarkt für ein Unternehmen mit sich bringt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388136_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Barbara Lunghi, Leiterin der Primärmärkte der Italienischen Börse (Borsa Italiana), stellte die Vorteile einer Börsennotierung für KMUs vor. Neben der Aufnahme von Eigenkapital kann ein Börsengang die Sichtbarkeit und Glaubwürdigkeit eines Unternehmens erhöhen, seine Position gegenüber Kunden und Geschäftspartnern stärken und die Finanzierung weiterer Wachstums- und Internationalisierungsschritte erleichtern.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Schwerpunkt des Events lag auf den Herausforderungen einer Börsennotierung. Nicola Brunetti, Partner der Rechtsanwaltskanzlei PedersoliGattai und Rechtspartner von ItaliaFintech, informierte über die rechtlichen und regulatorischen Aspekte eines Börsengangs. Er gab einen Überblick über die erforderlichen Verfahren sowie die aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen, die börsennotierte Unternehmen erfüllen müssen.<BR \/><BR \/>Andrea Gröbner, Geschäftsführer und Partner der Bozner Unternehmensberatung REVI Consult, erläuterte die grundlegenden Anforderungen an das Governance-System, das interne Kontrollsystem und die Jahresabschlüsse. Bianca Fersini Mastelloni, Präsidentin und Geschäftsführerin der Beratungsgesellschaft Polytems HIR, widmete sich anschließend der Kommunikation vor und nach der Börsennotierung. Eine transparente und kontinuierliche Kommunikation ist sowohl bei der Vorbereitung des Börsengangs als auch nach der Börsennotierung von zentraler Bedeutung.<BR \/><BR \/>Ein Praxisbeispiel lieferten Dietrich Gallmetzer, Gründer und CEO, sowie Florian Schwienbacher, CFO der Bozner Unternehmensgruppe Gallmetzer, der größten Firmengruppe Italiens in den Bereichen Dental, Beauty, Vertrieb und Produktion. Mit Gallmetzer HealthCare verfügt die Gruppe zudem über eine an der Wiener Börse notierte Tochtergesellschaft.<BR \/><BR \/>Bei der abschließenden Podiumsdiskussion wurde der Börsengang aus der Perspektive des Finanzsektors beleuchtet. Nicola Calabrò, Alberto Naef und Christian Tanner, Generaldirektoren der Südtiroler Sparkasse, der Südtiroler Volksbank sowie des Raiffeisenverbandes Südtirol, diskutierten über die Rolle der Kreditinstitute bei der Vorbereitung und Begleitung von Unternehmen auf ihrem Weg zum Kapitalmarkt.<BR \/><BR \/>Das Event schloss mit einer Fragerunde, in der die Teilnehmenden einzelne Aspekte des Börsengangs vertiefen und konkrete Fragen an die Expert\/innen richten konnten. Die Veranstaltung wurde moderiert von Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen.