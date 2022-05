Handelskammer Bozen: Neue Exportmärkte professionell erschließen

„Die Internationalisierung ist für die Südtiroler Unternehmen von großer Bedeutung, schließlich wurden im Jahr 2021 Waren im Wert von insgesamt 5,7 Milliarden Euro ausgeführt. Neben den Hauptexportländern Deutschland und Österreich gilt es, in die Erschließung neuer Exportländer zu investieren“, unterstreicht Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen, der am gestrigen Nachmittag die Grußworte hielt.Die Veranstaltung in der Handelskammer Bozen richtete sich an Südtiroler Unternehmen, welche neue Absatzmärkte im Ausland systematisch aufbauen möchten. Christian A. Putzer, Exportberater und Gründer von Christian Putzer Management Consulting, war der Hauptreferent des Events und sprach zum Thema „Neue Exportmärkte professionell erschließen“.In zwei Praxisreferaten informierten die erfahrenen Unternehmer/innen Johanna Santa Falser, CEO der Falser Maschinenbau GmbH in Auer und Theo Walcher, CEO der Gutsbrennerei Walcher GmbH in Frangart über den Einstieg in neue Märkte sowie über Chancen und Risiken des internationalen Geschäfts.Weiters stellte der Bereich Internationalisierung der Handelskammer Bozen sein Serviceangebot zur Unterstützung der heimischen Unternehmen vor. Dazu zählt vor allem auch das Angebot eines kostenlosen Orientierungsgespräches für Export-Einsteiger. Außerdem bietet der Bereich ein breites Informationsangebot zur technischen Exportabwicklung und eine Reihe von Export-Seminaren in Zusammenarbeit mit der WIFI-Weiterbildung.„Vor allem kleine Unternehmen werden mit vielfältigen und komplexen Fragestellungen bei der Vorbereitung, dem Abschluss und der Abwicklung von Auslandsgeschäften konfrontiert. Die richtige Vorbereitung ist unerlässlich, um auf neuen Märkten Erfolg zu haben“, informierte Irmgard Lantschner, Leiterin des Bereichs Internationalisierung der Handelskammer Bozen.