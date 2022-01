Handelskammer: Die Wirtschaft blickt in die Zukunft

„Die Zukunft der Wirtschaft und des sozialen Wohlergehens liegt in der Förderung der Jugendlichen. Die Handelskammer Bozen hat beschlossen, in diesem Bereich Verantwortung zu übernehmen und mit einem eigenen Talentcenter den Jugendlichen eine Orientierungshilfe bei der Berufswahl zu geben“, informiert Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen. Die Fertigstellung des Talentcenters ist für das Jahr 2023 geplant.Der Südtiroler Meisterbund, der seit dem Jahr 2020 bei der Handelskammer Bozen angesiedelt ist, setzt sich für die Interessen der Meister ein. Dabei stehen Qualität und die fachlichen Kompetenzen im Mittelpunkt. „Durch ein starkes Netzwerk und das Meisterverzeichnis wird dem Meistertitel in Zukunft noch mehr Sichtbarkeit verliehen. 2021 wurde erfolgreich eine Videokampagne umgesetzt“, so Alfred Aberer, Generalsekretär der Handelskammer Bozen.Der Bereich PID-Digitales Unternehmen wird im Jahr 2022 kostenlose Erstberatungen zum Einstieg in den Onlinehandel anbieten. Hinzu kommen ein kostenloser Homepage-Check sowie Beratung zum Thema „Internet und Recht“. Auch für die Bereitstellung der digitalen Instrumente (Digitale Unterschrift, SPID, Elektronische Fakturierung, Online-Vergabeportal, Fahrtenschreiber, SUAP usw.) steht die Handelskammer weiter zur Verfügung.Infolge der Corona-Pandemie gestaltet sich der internationale Handel schwierig, wenngleich der Export der Südtiroler Unternehmen 2021 wieder stark zugenommen hat. Internationalisierung wird immer wichtiger. Die Handelskammer organisiert deshalb im Jahr 2022 erneut ein spezielles Bildungsprogramm zur Förderung des Exports. Ein Schwerpunkt, der im Jahr 2022 ausgebaut wird, ist das Export-Orientierungsgespräch, das vor allem für Exportneulinge interessant ist.Erstinformation, Orientierungsgespräche, Fachberatungen, Impulsveranstaltungen, Leitfäden und Kontaktanbahnungen bilden die Dienstleistungspalette des Bereichs Unternehmensentwicklung, der in allen Phasen der Unternehmensentwicklung eine praktische und schnelle Unterstützung leisten kann.Die vielen Veränderungen führen zu neuem Kompetenzbedarf bei Mitarbeitern und Führenden. Das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung, bietet deshalb 2022 wieder ein breites Spektrum an Weiterbildung zu aktuellen Themen in Form von Präsenzveranstaltungen und Live-Webinaren. Diverse Weiterbildungsmaßnahmen im Rahmen nationaler Initiativen sind für Südtiroler Unternehmen kostenlos.Im Bereich Personenverkehr soll die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel durch Gäste und Einheimische erhöht werden. Im Bereich Warenverkehr sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, damit der Güterverkehr vermehrt auf die Schiene verlagert und der freie Austausch von Gütern im Binnenmarkt erhalten bleibt.Die Anlaufstelle Verwaltungsvereinfachung der Handelskammer versucht bürokratische Hürden abzubauen, setzt auf Digitalisierung und Vereinfachung der Verwaltung. Die Bürger können dabei ihre Anregungen direkt an [email protected] senden.Das Wifo – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer ist Ansprechpartner für Südtiroler Unternehmen, Wirtschaftsverbände, die Landespolitik und Landesverwaltung, Medien, Schulen und Privatpersonen. Das WIFO stützt sich auf fundierte Daten und Analysen und erarbeitet damit Studien, Handlungsempfehlungen, Gutachten und Stellungnahmen. Im Jahr 2022 spielen dabei unter anderem die Förderung der Fachkräfte und die Kreislaufwirtschaft eine wichtige Rolle.Neben besagten Diensten und Veranstaltungen bietet die Handelskammer noch viele weitere Services und Events an und wird den Südtiroler Unternehmen und Bürger auch heuer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Der aktuelle Servicefolder mit allen Diensten der Handelskammer steht auf der Webseite der Handelskammer zum Download bereit.

