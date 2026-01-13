<BR \/><BR \/>Das Leitthema des Tätigkeitsprogramms für 2026, das am Dienstag in der Handelskammer vorgestellt wurde, lautet „Wohlstand sichern – der Mensch im Mittelpunkt“. Im Fokus stehen wirtschaftliche Stärke, soziale Teilhabe und ökologische Verantwortung. „Nur wenn diese drei Säulen im Gleichgewicht stehen, können wir eine zukunftsorientierte und stabile Entwicklung für Wirtschaft und Gesellschaft gewährleisten“, betont Handelskammerpräsident Michl Ebner.<h3>\r\nFokus auf Digitalisierung und Internationalisierung<\/h3>Ein Schwerpunkt des Programmes bleibt die Digitalisierung. Der Service „Digitales Unternehmen – PID“ wird weiter ausgebaut, um Betriebe bei der digitalen und nachhaltigen Transformation zu unterstützen.<BR \/><BR \/>Dasselbe gilt auch bei der Internationalisierung. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen will die Handelskammer gezielt unterstützen, etwa durch individuelle Exportpläne, Export-Check-Ups und zahlreiche Weiterbildungsmaßnahmen.<h3>\r\nMitarbeiter besser gewinnen und binden<\/h3>Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, engagiert sich die Handelskammer seit mehreren Jahren verstärkt für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden. Der Welcome-Service richtet sich an Personen, die aus Arbeitsgründen nach Südtirol kommen oder aus beruflichen Gründen zurückkehren. Neue Initiativen sollen die Arbeitgeberattraktivität erhöhen und die Integration von Mitarbeitenden aus dem In- und Ausland erleichtern. Ergänzend dazu schaffen neue Veranstaltungsformate eine Plattform für Austausch und Vernetzung von Personalverantwortlichen.<BR \/><BR \/>Auch Jugendliche werden bei der Berufsorientierung weiterhin gezielt unterstützt. Das Talentcenter Bozen wird fortgeführt und weiterentwickelt. Neue Testangebote richten sich dabei speziell an 17- bis 19-Jährige.<h3>\r\nWeiterbildung, Future Skills und „Talent Management“<\/h3>Das WIFI bietet im Jahr 2026 mehr als 200 Weiterbildungsmaßnahmen an, von denen viele im Rahmen nationaler Initiativen kostenlos zugänglich sind. Zahlreiche neue Angebote widmen sich unter anderem Future Skills, Künstlicher Intelligenz und moderner Führung. Zudem wird die erfolgreiche Initiative „Talent Management“ fortgeführt, um Unternehmen bei der Entwicklung zeitgemäßer und nachhaltiger Personalstrategien zu unterstützen.