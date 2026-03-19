Export eröffnet Unternehmen nicht nur neue Märkte und Kundengruppen, sondern stärkt auch Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und lokale Wertschöpfung. Die italienische Agentur für Außenhandel (ICE) unterstützt Unternehmen bei ihren Aktivitäten auf internationalen Märkten und fördert gleichzeitig ausländische Investitionen in Italien. Im Rahmen der Veranstaltung am Mittwoch wurden die Dienstleistungen der ICE näher vorgestellt.<BR \/><BR \/> „In einem globalen wirtschaftlichen Kontext, der von intensivem Wettbewerb und schnellen Veränderungen geprägt ist, stellt die Exportfähigkeit einen strategischen Faktor für das Wachstum und die Resilienz von Unternehmen dar. Deshalb wollen wir Südtiroler Unternehmen wertvolle Orientierung und Unterstützung auf ihrem Weg in internationale Märkte zu bieten“, betonte Handelskammerpräsident Michl Ebner in seinen Grußworten.<BR \/><BR \/>„Die Internationalisierung ist von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. In einem immer komplexeren internationalen Umfeld ist es Aufgabe der Institutionen, die Betriebe auf ihrem Weg in die Auslandsmärkte zu begleiten und zu unterstützen. Als Landesverwaltung setzen wir konkrete Maßnahmen, um die Südtiroler Unternehmen zu stärken. Unser Ziel ist es, den heimischen Betrieben qualifizierte Unterstützung zu bieten, damit sie den globalen Herausforderungen sicher begegnen und neue Wachstumsperspektiven erschließen können“, so Marco Galateo, Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für wirtschaftliche Entwicklung.<BR \/><BR \/>Nach den Grußworten stellten Matteo Zoppas, Präsident der ICE, und Maurizio Forte, Generaldirektor der Exportbereiche, die Organisation und ihre Serviceleistungen vor. Dabei gingen sie auf die verschiedene Informations-, Beratungs-, Unterstützungs-, Werbe- und Schulungsdienstleistungen ein, welche ICE anbietet, um heimische Unternehmen beim Export zu unterstützen. Zudem erklärten sie, wie sich ICE weltweit für die Stärkung der Marke „Made in Italy“ einsetzt.<h3>\r\nItalien international immer präsenter<\/h3>„Die italienische Agentur für Außenhandel spielt eine zentrale Rolle dabei, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen den Zugang zu internationalen Märkten zu erleichtern. 2025 haben wir rund 900 Werbeinitiativen in über 100 Ländern umgesetzt. Für den ersten Teil des Jahres 2026 sind bereits über 600 Initiativen in 110 Märkten geplant“, erläuterte Zoppas.<BR \/><BR \/>Als Bestätigung dieses Engagements wurde der Fonds zur Förderung des Außenhandels und der Internationalisierung im Jahr 2026 von 150 auf 250 Millionen Euro erhöht. Gleichzeitig stieg die Zahl der Zielmärkte für Initiativen von 60 im Jahr 2023 auf 67 im Jahr 2024 und erreichte 2025 schließlich 100 Märkte. Dies unterstreicht den deutlichen Ausbau der italienischen Präsenz auf internationalen Märkten.<BR \/><BR \/>Der Service für Internationalisierung der Handelskammer Bozen bietet im Rahmen seiner Dienstleistungen auch einen ICE Export Front Desk: eine Anlaufstelle mit Experten von ICE für Information und Beratung zu allen Aspekten der Internationalisierung. Zudem können über diese Zusammenarbeit auch Kontakte zu den 87 ICE-Büros in 74 Ländern angebahnt werden, welche 133 Märkte weltweit abdecken. Ein Termin kann online auf der Internetseite der Handelskammer vereinbart werden.<BR \/><BR \/>Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Dialog mit den heimischen Unternehmen. Dabei hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich mit dem Präsidenten der ICE, Matteo Zoppas, über die Bedürfnisse der lokalen Betriebe sowie über Chancen auszutauschen, die sich durch eine stärkere internationale Ausrichtung ergeben.