<h3>\r\nNeuer Leitfaden zur Stärkung der Finanzkompetenzen<\/h3>Die neue Auflage des Leitfadens für (angehende) Unternehmerinnen und Selbstständige will Interesse für das Thema Finanzen wecken, gibt nützliche Tipps und Informationen und enthält relevante Anlaufstellen in Südtirol. In acht Kapiteln geht es um Themen wie Wirtschafts- und Finanzplanung, Finanzierungen, Investitionen und Risikomanagement, Vorsorge, Nachhaltigkeit sowie neue digitale Werkzeuge und die vor Ort verfügbaren Hilfsangebote.<BR \/><BR \/>Die Leserinnen und Leser sollen dazu ermutigt werden, sich intensiver mit finanziellen Themen auseinanderzusetzen, das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken und unternehmerische Entscheidungen mit größerer Sicherheit und Zuversicht zu treffen.<BR \/><BR \/>Der Leitfaden vermittelt einen klaren und praxisnahen Überblick über die zentralen wirtschaftlichen und finanziellen Aspekte des Unternehmertums. Besonderes Augenmerk gilt dabei Frauen, die ein Unternehmen gründen oder ihre bestehende unternehmerische Tätigkeit weiterentwickeln möchten. Der Inhalt wurde so gestaltet, dass alle Interessierten ihre wirtschaftlichen Kompetenzen ausbauen und ein größeres Bewusstsein für unternehmerische Entscheidungen entwickeln können. <BR \/><BR \/>„Die Handelskammer Bozen unterstützt seit jeher die Entwicklung des weiblichen Unternehmertums und der Wirtschaftskultur in Südtirol. Durch Beratung, Weiterbildung, Mentoring, Begleitung bei der Unternehmensgründung und Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten stellt sie den Unternehmen ein Netzwerk aus Kompetenzen und Werkzeugen zur Verfügung, das darauf ausgelegt ist, ihr Wachstum zu begleiten und eine nachhaltige und inklusive Entwicklung zu fördern“, so Annemarie Kaser, Vorsitzende des Beirats zur Förderung des weiblichen Unternehmertums der Handelskammer Bozen.<BR \/><BR \/>Der Leitfaden ist online unter <a href="https:\/\/www.handelskammer.bz.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.handelskammer.bz.it<\/a> abrufbar.<h3>\r\nNeue WIFI-Webinarreihe Frauen & Finanzen<\/h3>Im Oktober startet das WIFI, der Service für Weiterbildung und Personalentwicklung der Handelskammer Bozen, eine neue Reihe kostenloser Webinare, speziell für (angehende) Unternehmerinnen und Selbstständige. Diese vermitteln kompakt Know-how zu Themen wie richtige Finanzierung, innovative Finanzierungsformen, erfolgreiche Kreditverhandlungen, Risikoabsicherung, Notfallplan, finanzielle Altersvorsorge und andere relevante Finanzthemen.<BR \/><BR \/>Die Reihe wird laufend um weitere Finanzthemen erweitert, welche für die Zielgruppe relevant sind. Die ersten Termine finden am 20. Oktober und am 17. November 2026, sowie am 19. Januar 2027 statt, jeweils an den Vormittagen. Interessierte können sich online unter <a href="https:\/\/www.wifi.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.wifi.bz.it<\/a> zu den Webinaren anmelden.