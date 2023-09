Wohnungssuche immer schwieriger – Lebensqualität als Pluspunkt

Hohe Lebensqualität und gute Freizeitangebote sind ein Pluspunkt

Die Daten zum Südtiroler Arbeitsmarkt können sich sehen lassen: 2022 ist die Beschäftigungsquote mit 74,1 Prozent auf ein Höchstniveau gestiegen und die Arbeitslosenquote mit 2,3 Prozent sehr niedrig.Dennoch sind die heimischen Unternehmen mit einem Problem konfrontiert: Sie tun sich immer schwerer, den steigenden Bedarf an Fachkräften zu decken, da es schwierig ist, Mitarbeiter außerhalb des Landes zu gewinnen.Der Grund: Die Südtiroler Betriebe stehen in direkter Konkurrenz mit internationalen Unternehmen, welche potenziellen Mitarbeitern attraktive Konditionen bieten können. Für die heimischen Unternehmen kommt mit dem akuten Mangel an Wohnraum eine zusätzliche Hürde dazu. Das zeigt eine Erhebung des Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) der Handelskammer Bozen, welche unter Personen durchgeführt wurde, die nach Südtirol zugewandert sind.Bei vielen Aspekten schneidet Südtirol in der Umfrage sehr gut ab und wird als attraktiv eingestuft. So wird die hohe Lebensqualität und das große Sport- und Freizeitangebot hervorgehoben, aber auch auf die moderne Verkehrsinfrastruktur und das gute Schulsystem hingewiesen.Der kritischste aller untersuchten Aspekte ist hingegen das mangelnde Wohnungsangebot in Südtirol. Das betrifft sowohl die Schwierigkeiten, bezahlbaren Wohnraum als Eigentum zu erwerben, als auch den Mangel an freien Mietwohnungen.Handelskammerpräsident Michl Ebner unterstreicht: „Damit die Unternehmen auch in Zukunft die eigenen, qualifizierten Arbeitskräfte halten sowie von außerhalb Südtirols gewinnen können, muss das Wohnangebot ausgebaut werden und zwar sowohl was das Wohneigentum betrifft als auch den Mietsektor.“Für Personen, die sich aus Arbeitsgründen in Südtirol aufhalten oder aus beruflichen Gründen wieder nach Südtirol zurückkehren, hat die Handelskammer Bozen im Rahmen der Initiative „Work in Südtirol“ unter anderem einen Welcome Service eingerichtet.Dieser bietet vielfältige Informationen und Orientierung zu Themen wie Einreise und Aufenthalt, Wohnen, Gesundheitsversorgung, Steuern, digitale Identität, Mobilität, Schule, Kinderbetreuung, Sprachen und vieles mehr.