Handelskammer zeichnet beste Praktikumsvideos aus

Bei der Online-Preisverleihung des Wettbewerbs „Dein Praktikum & Co im Videoclip“ am Donnerstag, 12. November wurden die Gewinnerprojekte bekannt gegeben.In der Kategorie Gymnasien gewannen die Schüler/innen des Realgymnasiums „Toniolo“ in Bozen. Das Projekt entstand aus der Zusammenarbeit zwischen dem Gymnasium „Toniolo“ und der Sektion Bozen des Italienischen Alpenvereins (CAI). Ziel des Projekts war es, den Schülern die Übernahme der Führung in der Ausstellung „Gasherbrum IV 1958 – Verso la Montagna di Luce“ beizubringen. Die Ausstellung fand im Trevi-Zentrum statt und erinnerte an eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte des Bergsteigens.In der Kategorie Fachoberschulen, Berufsfachschulen und Berufsschulen zeichnete die lokale Jury die Wirtschaftsfachoberschule „Franz Kafka“ in Meran mit dem ersten Platz aus. Das Projekt konzentriert sich auf die Erfahrungen einer Schülerin der 5. Klasse, die ihr Praktikum im Bereich Online-Marketing bei der Zeppelin Group GmbH absolviert hat. Das Video entstand in Zusammenarbeit mit einem Schüler aus einer anderen Klasse, der für das Schreiben des Storyboards, die Dreharbeiten und den Schnitt des Videos verantwortlich war. Den 2. bzw. 3. Platz belegten die Technologische Fachoberschule „J.Ph. Fallmerayer“ in Brixen sowie die Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ in Meran.Der Direktor des WIFO - Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen, Georg Lun, unterstreicht die Bedeutung der Initiative: „Der Wettbewerb hat das Ziel, den durch die Schüler und Tutoren entwickelten Projekten im Bereich Übergreifende Kompetenzen und Orientierung mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Auch in dieser Zeit des gesundheitlichen Notstandes ist wichtig, diese Art von Veranstaltungen zu fördern und die Kreativität der Schüler zu belohnen.“Der Wettbewerb „Dein Praktikum & Co im Videoclip“ wurde von der Handelskammer Bozen organisiert, die insgesamt 6000 Euro an Preisgeldern zur Verfügung stellte. Die Gewinnervideos sind auch zum Wettbewerb auf nationaler Ebene zugelassen. Die nationale Preisverleihung findet am 26. November 2020 im Zuge der Online-Veranstaltung „Job&Orienta“ statt.Alle eingereichten Videos sind auf der Webseite des Wifo abrufbar.

stol