Investitionen sind eine wesentliche Voraussetzung, damit kleine Betriebe wettbewerbsfähig bleiben, Innovationen umsetzen und Arbeitsplätze sichern können. Umso wichtiger sind Förderinstrumente, die unternehmerische Entwicklung unterstützen und gleichzeitig den betrieblichen Alltag berücksichtigen. Der lvh.apa begrüßt daher die kürzlich von der Landesregierung genehmigte Ausschreibung 2027 für Investitionsbeiträge an Kleinunternehmen, die mehrere vom Verband eingebrachte Verbesserungsvorschläge aufgreift.<BR \/><BR \/>Besonders erfreut zeigt sich der lvh.apa über die Erhöhung der Fördermittel von fünf auf sieben Millionen Euro. Positiv hervorzuheben ist zudem die Anerkennung von Konsortien als formalisierte Kooperationen. „Viele Herausforderungen können kleine Betriebe nur gemeinsam bewältigen. Die ausdrückliche Berücksichtigung von Konsortien stärkt die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, fördert Synergien und erhöht die Wettbewerbsfähigkeit des Südtiroler Handwerks“, betont lvh-Präsident Martin Haller.<BR \/><BR \/>Auch das Nachhaltigkeitslabel Südtirol erhält in der Bewertung eine stärkere Gewichtung. Gleichzeitig wurde die bisher vorgesehene Verknüpfung mit der zusätzlichen Vorlage einer CO₂-Bilanz aufgehoben. Grundsätzlich sieht der lvh die zunehmende Verknüpfung von Förderungen mit zusätzlichen Zertifizierungen jedoch kritisch. Nachhaltigkeit sei zweifellos ein wichtiges Ziel, dürfe jedoch nicht zu einer weiteren Hürde für kleine und kleinste Betriebe werden.<BR \/><BR \/>„Unsere Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe kämpfen bereits heute mit einer Vielzahl an gesetzlichen Vorgaben, Dokumentationspflichten und administrativen Auflagen. Wenn Fördermaßnahmen an immer neue Zertifizierungen geknüpft werden, droht dies vor allem Kleinstbetriebe von Investitionen auszuschließen. Der richtige Weg ist, Betriebe zu unterstützen und nicht mit zusätzlicher Bürokratie zu belasten“, unterstreicht auch lvh-Direktor Walter Pöhl.<BR \/><BR \/>Der lvh sieht die Investitionsförderung grundsätzlich als wichtiges Instrument, um die Wettbewerbsfähigkeit der Südtiroler Kleinbetriebe zu stärken, Innovationen anzustoßen und nachhaltige Investitionen zu ermöglichen. Entscheidend sei jedoch, dass die Fördermaßnahmen praxisnah ausgestaltet werden und der Verwaltungsaufwand in einem vertretbaren Rahmen bleibt.