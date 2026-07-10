Ortsobmann Alexander Ungerer zog eine positive Bilanz über die Aktivitäten der vergangenen Monate. Besonders hervorgehoben wurde das kürzlich durchgeführte Familyfestival, welches in sehr guter Zusammenarbeit mit dem hds organisiert wurde. Es lockte zahlreiche Besucher an und rückte das Handwerk auf besondere Weise in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam mit örtlichen Vereinen und Organisationen umgesetzt und zeigte eindrucksvoll, wie stark das Handwerk in der Dorfgemeinschaft verankert ist.<BR \/><BR \/>Ein zentrales Anliegen bleibt die Nachwuchsförderung. Die Ortsgruppe ist überzeugt, dass junge Menschen frühzeitig mit den vielfältigen Möglichkeiten des Handwerks in Berührung kommen müssen. Gleichzeitig gelte es, den Stolz auf den eigenen Beruf sichtbar zu machen und die Bedeutung des Handwerks für Wirtschaft und Gesellschaft hervorzuheben.<BR \/><BR \/>Auch die Ehrengäste unterstrichen die gute Zusammenarbeit zwischen Handwerk, Tourismus und Wirtschaft in Partschins. Gerade dieses Miteinander sei ein wesentlicher Grund für die positive Entwicklung des Ortes und seiner Betriebe.<BR \/><BR \/>lvh-Bezirksobmann Mathias Piazzi berichtete zudem über aktuelle Initiativen auf Bezirksebene. Als besonders gelungen bezeichnete er die Veranstaltung „Abenteuer Handwerk“, die tausende Kinder und Jugendliche für handwerkliche Berufe begeisterte. Ebenso verwies er auf die Bedeutung der WorldSkills, die zeigen, wie viel Können, Qualität und Leistungsbereitschaft im Handwerk stecken.<BR \/><BR \/>Die Versammlung machte deutlich: Das Handwerk in Partschins blickt mit Selbstbewusstsein in die Zukunft. Der starke Zusammenhalt vor Ort, das Engagement der Betriebe und die Förderung junger Talente bilden dafür eine solide Grundlage.