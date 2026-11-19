Im Interview spricht er über hohe Energiepreise, schwierigere Kredite und eine Bauwirtschaft, die ihm ernsthaft Sorgen bereitet.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Herr Haller, eine Studie der Confartigianato hat gezeigt, dass sich gegenüber Februar 2026 Erdgas um rund 75 Prozent, Strom um gut 45 Prozent und Diesel um 58 Prozent verteuert hat. Zudem verweisen Sie auf die zunehmende Bürokratie und schwierigere Finanzierungsbedingungen und fordern „wirtschaftspolitische Entscheidungen, die den Betrieben Planungssicherheit geben“. Was meinen Sie konkret?<\/b><BR \/>Martin Haller: Zum einen braucht das Handwerk Sicherheit bei den Energiepreisen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung ist bereits mit dem Abkommen zwischen SWR und Alperia gemacht worden, mit dem die Preise für einige Jahre fixiert werden. Das ist ein gutes Zeichen. Ein zweites Thema ist die Steuerlast. Der Landeshaushalt ist sehr gut ausgestattet.<BR \/><BR \/><b>Mit 9,17 Milliarden ist es ein Rekordhaushalt…<\/b><BR \/>Haller: Deshalb ist es wichtig, dass man, so wie im sozialen Bereich, auch für die Wirtschaft Entlastungen vorsieht. Das kann über die Irap passieren. Eine andere Möglichkeit wäre die Gemeindeimmobiliensteuer GIS, die vor einigen Jahren nach oben geschraubt wurde. Das sind Fixkosten, die genau dann, wenn es enger wird, noch viel mehr auf unserer Erträge drücken. Deshalb schlagen wir hier eine Entlastung vor.<BR \/><b><BR \/>Ein anderes Thema sind die Finanzierungen. Sie verweisen auf den jüngsten Bericht der Banca d’Italia, wonach die Bankkredite an kleine Unternehmen in Südtirol im ersten Halbjahr 2026 um 3,8 Prozent zurückgegangen seien. Sind die Betriebe zurückhaltender oder die Banken restriktiver?<\/b><BR \/>Haller: Sicher ist es eine Kombination von beidem. Wegen des unsicheren Umfeldes sind die Betriebe vorsichtiger bei ihren Investitionen und nachdem es nicht mehr so rund läuft und die Rentabilität zurückgeht, tun sich auch die Banken schwerer, Kredite zu vergeben. Die Situation ist zwar noch nicht alarmierend, jedoch gilt es früh genug darauf aufmerksam zu machen.<BR \/><BR \/><b>Mehr Sorgen macht Ihnen aber die Bauwirtschaft.<\/b>Haller: Ja, da ist aus meiner Sicht die Situation sehr wohl alarmierend. Die Zahl der Baukonzessionen im privaten Bereich ist extrem zurückgegangen. Aber wenn es heute keine Baukonzessionen gibt, gibt es morgen keine Baustellen. Wir würden uns deshalb wünschen, dass die öffentliche Hand die Gelder im Landeshaushalt dafür nutzt, um Investitionen anzukurbeln.<BR \/><BR \/><b>Sie meinen, dass sie stärker in öffentliche Projekte investieren sollte, um die rückläufige Nachfrage in privaten Bereich auszugleichen?<\/b><BR \/>Haller: Zum einen das, ja. Dabei wäre es besonders wichtig, dass die Aufteilung dann nach Gewerken und Losen erfolgt, damit auch kleinere Betriebe bei den öffentlichen Aufträgen zum Zug kommen. Wir sehen zwar, dass kleinere Gemeinden da sensibel sind, bei den größeren und beim Land hingegen wird eher komplett an Generalunternehmen ausgeschrieben. Es ist eben einfacher einen Vertrag für eine Baustelle zu machen als fünf oder sechs – aber dann wird es für unsere Betriebe schwierig teilzunehmen. Zum anderen bräuchte es auch weitere Anreize für den privaten Wohnungsbau. Denn die Notwendigkeit wäre ja da, gerade in der Wohnungssanierung. Aber durch die Unsicherheit und die Komplexität des Urbanistikgesetzes sind viele Private abgeschreckt.<BR \/><BR \/><b>Nochmal zurück zu den Steuern: Der Landeshauptmann hatte ja für 2027 eine Senkung der IRAP auf zwei Prozent in Aussicht gestellt, wenn die Wirtschaft bei den Löhnen nachbessert oder bei der Familienfreundlichkeit. Die Wirtschaft steht dem kritisch gegenüber, auch der lvh?<\/b><BR \/>Haller: Grundsätzlich trifft die IRAP eher die größeren Betriebe, für die kleineren macht sie verglichen mit der GIS keine so große Entlastung aus. Ich glaube auch, dass das jetzige System funktioniert, deshalb sollte man es so beibehalten – und dennoch den Prozentsatz senken.<BR \/><BR \/><b>Sie fordern Steuersenkungen und warnen vor dem zunehmenden Druck auf die Betriebe, andererseits legen Umfragen aber nahe, dass es der Wirtschaft doch gut geht. Was ist die Realität?<\/b><BR \/>Haller: Der Wirtschaft geht es schon relativ gut, auch wenn es sicher einzelne Problemfälle gibt. Unsere Handwerksbetriebe haben in den vergangenen Jahren enorme Krisenfestigkeit bewiesen. Aber man muss jetzt schon die richtigen Weichen stellen, damit das Handwerk auch morgen noch investieren, ausbilden und Arbeitsplätze sichern kann. Und dafür braucht es ein Bündel an Maßnahmen: Dazu gehören auch Investitionen in Bildung und Ausbildung sowie einen Abbau der bürokratischen Hürden.