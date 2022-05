Hansi Pichler: „Buchungslage ist sehr gut“

„ Wir haben ein Top-Produkt zu bieten, dies wissen die Gäste zu schätzen. ” — Hansi Pichler

War in den vergangenen Sommern durch das Coronavirus die Reiselust bei auswärtigen Gästen, wie etwa den Deutschen, teils noch etwas gehemmt, ist davon nun so gut wie nichts mehr zu spüren.Der Mai sei zwar noch etwas schwierig gewesen, etwa auch weil der Tag der Arbeit auf einen Feiertag fiel und Brückentage ausblieben, „aber insgesamt war es dennoch zufriedenstellend“, so Hansi Pichler, der Präsident des Südtiroler Wirtschaftsdienstleisters IDM. Die Prognosen für die nächsten Monate versprechen hingegen so einiges.Bereits in den vergangenen Jahren gab es viele Gäste aus Italien, nun mit dem weiteren Abflachen der Pandemie dürften auch die Gäste aus dem Ausland bereits im frühen Sommer in noch größeren Zahlen nach Südtirol strömen.„Prinzipiell muss man sagen, dass die Leute wieder reisen wollen. Das sieht man an der aktuellen Buchungslage für den Sommer. Diese ist sehr gut“, erklärt Pichler.Bestätigt habe sich wie in den vergangenen Jahren die Kurzfristigkeit bei den Buchungen, die Anfragen seien oft noch etwas verhalten. Zudem sei eine Preissensibilität zu beobachten. „In Zeiten wo alles teurer wird, achten auch die Urlauber wieder mehr auf die Preise. Wir haben aber ein Top-Produkt zu bieten, dies wissen die Gäste zu schätzen“, weiß IDM-Präsident Pichler.