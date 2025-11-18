<BR \/>Beim Kauf eines neuen Geräts – etwa einer Waschmaschine, eines Trockners oder Kücheneinbaugeräts – übernimmt der Staat 30 Prozent des Kaufpreises, maximal jedoch 100 Euro. Haushalte mit einem ISEE-Wert unter 25.000 Euro erhalten sogar bis zu 200 Euro Zuschuss.<BR \/><BR \/>Im Unterschied zu vielen anderen Beihilfen steht der Haushaltsgerätebonus allen Haushalten offen – unabhängig vom Einkommen. Allerdings kann die Förderung pro Haushalt nur einmal in Anspruch genommen werden.<BR \/><BR \/>Wie man den Bonus beantragt und welche Energieeffizienzklassen die neuen Geräte erfüllen müssen, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/bonus-fuer-haushaltsgeraete-startet-so-sichern-sie-sich-die-foerderung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">lesen Sie hier mehr. <\/a>