hds begrüßt Neuregelung des Einzelhandels in Gewerbegebieten

Die Landesregierung hat in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen unter welchen Voraussetzungen Einzelhandel in diesen Gebieten zulässig ist und was verkauft werden darf. Grundlage dafür sind die Handelsordnung (LG 12/19) und das Landesgesetz Raum und Landschaft (LG 9/2018).„Wir setzen weiterhin stark auf die Orts- und Stadtentwicklung. Und wir folgen weiterhin dem Prinzip, dass Einzelhandel vornehmlich in den Orten und bewohnten Gebieten ausgeübt werden kann und nur in bestimmten Ausnahmefällen – wie für sperrige Güter – in den Gewerbegebieten“, zeigt sich hds-Präsident Philipp Moser zufrieden. Der Wirtschaftsverband wirkte bei der Ausarbeitung der neuen Bestimmung wesentlich mit.„Trotz aller Digitalisierung leben Südtirols Dörfer und Städte von ihrer Attraktivität, Lebendigkeit und den Frequenzen der Menschen, die sich darin bewegen und aufhalten. Sie sorgen dafür, dass sich in Zukunft nicht nur junge Familien, sondern auch Unternehmerinnen und Unternehmer dort niederlassen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung schaffen. Damit dieses Alleinstellungsmerkmal unserer Orte aufrecht und diese weiterhin Anziehungspunkte für Menschen bleiben, bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen und Voraussetzungen wie die neue Regelung der Gewerbegebiete“, betont Moser.Der hds setzt sich aktuell zum Thema Orts- und Stadtentwicklung dafür ein, dass in jeder größeren Gemeinde ein politischer Referent für Ortsentwicklung verantwortlich ist.Um diese politischen, aber auch touristischen Entscheidungsträger vor Ort mit dem richtigen Know How auszustatten, ruft der Wirtschaftsverband die hds-Akademie für Orts- und Stadtentwicklung ins Leben.

