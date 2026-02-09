<BR \/>„Rentnerinnen und Rentner, die im Arbeitsleben bleiben wollen, sind eine wertvolle Ressource. Sie sichern Know-how, entlasten Teams und helfen, Fachkräftelücken zu schließen“, betont hds-Präsident Philipp Moser. „Damit das gelingt, braucht es einen steuerlich attraktiven Rahmen – für die Menschen ebenso wie für die Unternehmen. Wer weiterarbeitet, darf dafür nicht wirtschaftlich bestraft werden.“<BR \/><BR \/>Ein aktueller Überblick aus Italien unterstreicht den Handlungsbedarf, so der hds. Laut Fürsorgeinstitut INPS sind nur 8,5 Prozent der Pensionistinnen und Pensionisten ein Jahr nach dem Pensionsantritt noch beruflich aktiv. <BR \/><BR \/>Von diesen arbeitenden Pensionierten sind 72 Prozent Männer. Gleichzeitig altert die Erwerbsbevölkerung deutlich: Die Zahl der abhängig Beschäftigten ab 55 Jahren ist in Italien von 1,678 Millionen (2014) auf 3,525 Millionen (2024) gestiegen – also mehr als verdoppelt. Auch insgesamt nahm die Beschäftigung zu: von 14,052 Millionen (2014) auf 17,731 Millionen (2024).<h3>\r\nEntwicklung in Südtirol<\/h3>An einer anderen Zahl lasse sich die Entwicklung sehr gut voraussehen, wie der hds berichtet. 2024 sind laut ASTAT\/INPS in Südtirol 7.333 Personen in Rente gegangen und im Vergleich dazu sind 5.861 Personen volljährig geworden – eine Differenz von minus 1.472. Diese Zahl hat sich in den vergangenen vier Jahren verdoppelt: 2020 betrug das Minus noch 737.<BR \/><BR \/>„Der wirtschaftliche Hebel ist enorm“, schreibt der hds. Laut einer Analyse würde es in Italien 20,7 Milliarden Euro zusätzliches BIP bringen, wenn die Beschäftigungsquote der 60–69-Jährigen an den EU-Durchschnitt herangeführt wird. Und der demografische Druck steigt weiter: Bis 2040 könnten 5 Millionen Menschen im erwerbsfähigen Alter fehlen.<h3>\r\nSteuerliche Stellschrauben sind entscheidend<\/h3>Für den hds ist klar: Der Schlüssel liegt in klaren, einfachen und attraktiven Regeln für den Zuverdienst in der Pension – damit sich Leistung wieder lohnt und Betriebe Rechtssicherheit haben. „Wenn Rente und Lohn gemeinsam zu stark belastet werden, wird aus einer Bereitschaft schnell ein Rückzug. Das kann sich weder die Wirtschaft noch der Sozialstaat leisten“, so Moser.<BR \/><BR \/>Auch wenn es sich um nationale Gesetzgebung handelt, bleibt der hds dran: „Wir verfolgen die Thematik sehr aufmerksam und werden gemeinsam mit den Südtiroler Parlamentarierinnen und Parlamentariern an Lösungen arbeiten.“